به گزارش خبرگزاری مهر، غلامعلی حداد عادل گفت: اگر ناشران هم در حوزه نشر خلاءهای قانونی احساس میکنند، نهایت همکاری را برای اصلاح این مسائل با ایشان خواهیم داشت.
وی گفت: کتاب برای من اهمیت زیادی دارد و ممکن است گاهی غذا نخورم، ولی قطعا کتاب و مطالعه را در برنامه خود خواهم گنجاند.
حداد عادل با اشاره به اهمیت کتابخوانی در سنین کودکی گفت: با توجه بیشتر به گروه سنی دانشآموزان و کودکان و نوجوانان، میتوانیم مطالعه را در کشور نهادینه کنیم. از اینرو باید شیوه آموزش معلمان و اداره مدارس ابتدایی و راهنمایی بهگونهای باشد که دانشآموز را به مطالعه وادارکرده و یا در وی ایجاد انگیزه کند تا با مراجعه به کتابخانههای عمومی بر سطح معلومات خود بیفزاید.
رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس همچنین گفت: دولت نیز باید کتابخانهها را توسعه دهد تا در همه محلهها کتابخانه عمومی داشته باشیم تا از این رهگذر بر مردم فشار اقتصادی وارد نشود.
حداد عادل همچنین افزود: باید سال به سال بودجه کتابخانهها را افزایش دهیم تا این گونه به ناشران نیز کمک شود، چون بدین وسیله کتابخانهها میتوانند کتابهای بیشتری را از ایشان خریداری کنند.
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