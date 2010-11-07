368 مصوبه در شهر صنعتی ساوه به تصویب رسید

مهدی اسلام پناه در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: از این تعداد 111 مصوبه در کارگروه گمرک، مالیات و تامین اجتماعی، 39 مصوبه در کارگروه شرکتهای صنعتی و محیط زیست، 11 مصوبه در کارگروه معدن و صنایع معدنی به تصویب رسید.

وی با بیان اینکه بیشترین مصوبه مربوط به بانکها بوده است، اظهار داشت: 203 مصوبه در کارگروه بانکی و تسهیلات با نه میز کاری به تصویب رسیده است.

اسلام پناه افزود: در کارگروه بانکی مهمترین و بیشترین مراجعات به بانک صنعت و معدن و کمترین بانک توسعه صادرات بوده است.

وی با بیان اینکه ستاد تسهیل در شهرهای مراکز استانها حضور و از نزدیک مشکلات آنها را بررسی می کند گفت: به علت حساسیت مراکز صنعتی استان مرکزی و شهرک صنعتی شهر ساوه که از بزرگترین شهرکهای خصوصی کشور است این ستاد در این شهر حضور پیدا کرده است.

وی سفر بعدی این ستاد را چهار محال و بختیاری عنوان و تصریح کرد: این ستاد در شنبه هر هفته در شهرههای مراکز استانها حضور پیدا می کند.