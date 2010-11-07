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۱۶ آبان ۱۳۸۹، ۱۲:۰۹

قبرهای اضطراری برای زائران مکه حفر شدند

عربستان 20 هزار قبر حفر کرده و هزاران نفر را به عنوان مسئول امور تدفین استخدام کرده تا در صورت وقوع هرگونه واقعه مهلکی در طول فصل حج در شهر مکه آمادگی کامل داشته باشند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فرانس 24، عبدالسلام مشکات مدیر خدمات مکه اظهار داشت: ما 20 هزار قبر به عنوان طرح اضطراری برای فصل حج امسال آماده کرده‌ایم.

وی اظهارداشت: این طرح دربرگیرنده تأمین و تجهیز بیمارستانهای مکه و سایر مراکز پزشکی با کفن، حوله‌های شستشو برای متوفیان، نیروی انسانی حفر قبر و استخدام رانندگان و اتومبیلها برای انتقال متوفیان است.

درگذشته هزاران نفر از زائران خانه خدا در فصل حج درنتیجه رویدادهایی چون آتش سوزی، ریزش ساختمان، ازدحام جمعیت و سایر رویدادها جان خود را از دست داده‌اند.

در فصل حج امسال 2 میلیون زائر از سراسر جهان در شهر مکه گردهم جمع می‌شوند. 

کد مطلب 1186604

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