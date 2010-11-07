قبرهای اضطراری برای زائران مکه حفر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فرانس 24، عبدالسلام مشکات مدیر خدمات مکه اظهار داشت: ما 20 هزار قبر به عنوان طرح اضطراری برای فصل حج امسال آماده کرده‌ایم.

وی اظهارداشت: این طرح دربرگیرنده تأمین و تجهیز بیمارستانهای مکه و سایر مراکز پزشکی با کفن، حوله‌های شستشو برای متوفیان، نیروی انسانی حفر قبر و استخدام رانندگان و اتومبیلها برای انتقال متوفیان است.

درگذشته هزاران نفر از زائران خانه خدا در فصل حج درنتیجه رویدادهایی چون آتش سوزی، ریزش ساختمان، ازدحام جمعیت و سایر رویدادها جان خود را از دست داده‌اند.

در فصل حج امسال 2 میلیون زائر از سراسر جهان در شهر مکه گردهم جمع می‌شوند.