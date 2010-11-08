آموزش ازدواج به دانش آموزان/ تدوین کتاب مهارت زندگی به شیوه ایرانی

دکتر بهرام محمدیان در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به اینکه " چرا با وجود نیاز جدی دانش آموزان به آموزش مهارتهای زندگی و تاکید مسئولان آموزش و پرورش در سالهای گذشته نسبت به این موضوع همچنان کتابی در این خصوص تالیف نشده است؟" گفت: آنچه که هم اکنون به عنوان مهارت زندگی معروف شده همان نکاتی است که سازمان جهانی یونیسف پیش بینی کرده است و شامل مهارت "نه گفتن کودکان و نوجوانان، آشنایی با مخاطره هایی مثل اعتیاد، ایدز، آشنایی با سازمانهای بین المللی و ...است که در سالهای قبل به صورت ملایم و با توجه به ملاحظات فرهنگی در کتابهای درسی یا به صورت جزوه لحاظ شده است.

رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش افزود: اما نگاه ما در برنامه درس ملی فراتر از این مباحث است و قصد داریم نحوه زندگی کردن براساس سبک و اسلوب زندگی ایرانی را به دانش آموزان آموزش دهیم که خواسته های یونیسف نیز در آن گنجانده می شود.

وی با بیان اینکه سلامت جسمانی و روحی توامان با هم در این کتاب لحاظ می شود گفت: شیوه زندگی و آداب زناشویی، یادگیری حرفه های اولیه همچون برق کاری و تعمیر لوازم در منزل برای مردان، آشنایی با نظامهای اداری، آداب معاشرت ازدواج و...در این کتاب آمده است.

محمدیان افزود: همچنین مهارت سخن گفتن با دیگران، مهارت شنیدن، دوستی کردن با دیگران، مهارت درس خواندن، نحوه شغل پیدا کردن نیز بخشی از نیازهای نوجوانان و جوانان امروزی برای حضور در جامعه است که در این کتاب لحاظ خواهد شد.