بیشترین گردشگر سلامت از ارس وارد کشور می شود

عباس رنجبر در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه مراکز بهداشتی و درمانی منطقه آزاد امکان ارایه خدمات به گردشگران سلامت را دارند ادامه داد: این توریستهای سلامت برای درمان یا به بیمارستانهای منطقه مراجعه کرده و یا به شهر تبریز می روند.

وی با اشاره به جاذبه ها و امکانات گردشگری ارس افزود: یکی از نقاط گردشگری مهم ارس کلیسای سنت استپانوس است که به عنوان یک اثر جهانی ثبت شده اهمیت بالایی دارد. همچنین جنگلهای ارس باران، دشت خدا آفرین و حاشیه ارس نیز از جاذبه های طبیعی است. ارس جاذبه های تاریخی مانند حمام تاریخی، کاروانسرای خواجه نظر و آبشار آسیاب خرابه دارد.

مدیر عامل منطقه آزاد ارس در مورد میزان درآمد منطقه ارس از ورود گردشگر گفت: به طور نمونه در ایام عید سال 89، بخش خصوصی فعال در منطقه در ازای ارایه خدمات به گردشگران، 42 ملیارد تومان درآمد کسب کردند.

رنجبر با بیان اینکه در 6 ماه ابتدایی سال، 28 میلیارد تومان پروژه های عمرانی که عموما زیرساختی هستند به اتمام رسیده گفت: در این مدت اقدامات اساسی در توسعه تجارت و صادرات انجام شده و با توجه به اینکه سال 89 سال صادرات اعلام شد، با حذف فرآیندهای زاید و بخشی از هزینه هایی که از صادرکننده ها اخذ می شد رشد خوبی را در بخش صادرات شاهد بودیم.

وی اظهار داشت: تولید ناخالص داخلی ما سال گذشته به مرز 320 میلیون دلار رسید که سعی می کنیم این تولید ناخالص داخلی را افزایش دهیم. بیش از 14 طرح سرمایه گذاری نیز در ارس ثبت شده که سرمایه گذار آنها در حال اجرای پروژه ها هستند و درصددیم 5 پروژه را به زودی به مرحله افتتاح برسانیم.