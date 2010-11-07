به گزارش خبرگزاری مهر، در روزهای اخیر در فرودگاههای انگلیس و چند کشور خاورمیانه بسته های بمب کشف شد. این تهدیدات اخیر منجر به ارائه هشدارهای امنیتی جدیدی در خصوص توسعه استفاده از اتصالات "وای- فای" در هواپیماها شده است.

"رونالد آلفورد" مدیرعامل شرکت Alford Technologies یکی از کارشناسان امنیتی است که این هشدار جدید را عرضه کرده است.

به گفته وی، در بسیاری از حملات تروریستی، حمله کنندگان از طریق تلفن همراه زمان انفجار بمب را تنها با یک تماس فعال می کنند. حضور یک شبکه "وای- فای" کارآمد در پروازها به حمله کنندگان اجازه می دهد که با یک دستگاه الکترونیکی از قبیل رایانه یا تلفن همراهی که در داخل هواپیما گذاشته اند بمب را با ارسال یک تماس متنی یا صوتی فعال کنند.

به زبانی ساده، "وای- فای" هواپیما خطر امنیت پروازها را افزایش می دهد و به همین دلیل مقامات باید مجوزهایی را که برای نصب سیستمهای وای- فای برای ارائه اینترنت به مسافران دارای رایانه، تبلت و یا تلفنهای همراه به شرکتهای هواپیمایی داده اند دوباره مورد بررسی قرار دهند.

براساس گزارش نیوساینتیست، "کن بیبا" مدیر کل Novarum ، شرکت مشاوره ای اتصالات وای- فای این هشدار را بی مورد خوانده و در پاسخ به آن اظهار داشته است که افراد بالقوه ای که نیات بدی دارند برای تحقق اهداف پروژه های خود می توانند از گزینه های مختلفی از جمله بلوتوث و رادیوفرستنده های قدیمی استفاده کنند.

به گفته این مشاور، گزینه های در دسترس برای هدایت یک عملیات بمبگذاری در هواپیما بسیار متعددند و حضور "وای- فای" در هواپیماها با کمترین میزان احتمال سوء استفاده مواجه است. سیستمی که بهترین نتایج را برای حمله کنندگان تضمین می کند همان زمان سنج های قدیمی برای فعال کردن خودکار بمب است که نیازی به یک کنترل از راه دور ندارند.