  1. هنر
  2. سایر
۱۶ آبان ۱۳۸۹، ۱۲:۵۱

مسابقه "چاپ مصحف شریف" فردا آغاز می‌شود

مسابقه "چاپ مصحف شریف" فردا آغاز می‌شود

اولین دوره مسابقات بین‌المللی "چاپ مصحف شریف" از فردا دوشنبه17 آبان در فرهنگسرای نیاوران آغاز می‌شود و در هفته کتاب نیز ادامه خواهد داشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، داوری بیش از 300 اثر در این مسابقه بین‌المللی آغاز شده و همچنین 4 کارگاه آموزشی و نمایشگاه در حاشیه اولین دوره مسابقات بین‌المللی چاپ مصحف شریف برگزار می‌شود.

مرکبهای ماندگار، کاغذهای ویژه مصحف شریف، صحافی مصحف شریف و معیارهای انتخاب اثر برتر، عناوین این کارگاه‌های آموزشی‌ هستند. همچنین نمایشگاهی شامل آثار برتر بین‌المللی در طول برپایی این این مسابقه به معرض دید عموم قرار خواهد گرفت.

اولین دوره مسابقات بین‌المللی "چاپ مصحف شریف" 17 تا 20 آبان ماه به همت دفتر امور چاپ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در فرهنگسرای نیاوران برگزار می‌شود و در هفته کتاب، در مکانی دیگر ادامه خواهد داشت.  
 

کد مطلب 1186629

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها