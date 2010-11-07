به گزارش خبرگزاری مهر، داوری بیش از 300 اثر در این مسابقه بین‌المللی آغاز شده و همچنین 4 کارگاه آموزشی و نمایشگاه در حاشیه اولین دوره مسابقات بین‌المللی چاپ مصحف شریف برگزار می‌شود.

مرکبهای ماندگار، کاغذهای ویژه مصحف شریف، صحافی مصحف شریف و معیارهای انتخاب اثر برتر، عناوین این کارگاه‌های آموزشی‌ هستند. همچنین نمایشگاهی شامل آثار برتر بین‌المللی در طول برپایی این این مسابقه به معرض دید عموم قرار خواهد گرفت.

اولین دوره مسابقات بین‌المللی "چاپ مصحف شریف" 17 تا 20 آبان ماه به همت دفتر امور چاپ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در فرهنگسرای نیاوران برگزار می‌شود و در هفته کتاب، در مکانی دیگر ادامه خواهد داشت.

