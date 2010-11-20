قواعد خاصی برای خوانش متون وجود ندارد

دکتر عباس منوچهری در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد قواعد خوانش متون علوم انسانی و روش وی در مطالعه متون رشته خود گفت: خوانش علوم انسانی چه در بخش پژوهش، چه در آموزش با هم فرق میکنند. هرکدام قواعد و اصول خاص خود را دارند که با بقیه حوزه معرفت و دانش متفاوت است.
منوچهری یادآور شد: اگر یکنوع ارتباط در فرآیند خواندن و فهمیدن برقرار شود فهم صحیح از خواندن حاصل می شود، ولی اگر این ارتباط بوسیله یا بخاطر یا به علت یا به دلیل عوامل و عناصر و مؤلفههای غیرمرتبط یا منطبق با اصل متن مخدوش شود، فهم و نتیجه درست حاصل نمی شود .
وی گفت: بنابراین محور در این قضیه آن رابطهای است که بین موضوع و محقق یا متن و خواننده برقرار میشود و این به اختیار و انتخاب کسی نیست، بلکه الزامات ماهویِ خود را دارد که بحث جداگانهای میطلبد.
استاد علوم سیاسی دانشگاه تربیت مدرس درباره اینکه متون رشته خود را چندبارمطالعه میکند اظهار داشت: طبیعی است که برخی متون اصلی هستند که با توجه به کثرت حوزههای تخصصی برای هر حوزه برخی متون نیاز به بیش از یکبار خواندن دارند ولی بعضی متون بخاطر سهولت فهم و آسانتر بودن نیاز به مطالعه بیش از یکبار ندارند.
وی یادآور شد: اما برخی متون با وجود سهولت فهمی که دارند، بخاطر اهمیت و غنایشان چه در آموزش و چه در پژوهش لازم است که بیش از یکبار خوانده شوند و به آنها مراجعه شود یا در مقاطع خاصی مراجعه مکرر به این متون میشود.
این محقق و پژوهشگر حوزه علوم سیاسی در ادامه تصریح کرد: این امور طبیعی است ما فرمول یا فرمولهای خاص و معینی برای چندبار خواندن متون نداریم مباحث میتواند درارتباط با دغدغهها و سؤالهای متفاوت برای دنبال کردن یک موضوع خاص به آنها رجوع شود که در خوانش یا مطالعه قبلی مورد توجه خواننده نبودهاند این یکی از دلایل رجوع مکرر به متون است.
منوچهری درباره روش یادداشت برداری از متون مطالعه شده نیز گفت: متون آموزشی و پژوهشی با هم فرق میکنند یعنی بعضی کتابها خوانده میشوند که برای دیگران منتقل شوند در فرآیند آموزش یکنوع یادداشت برداری دارد. اگر برای کار پژوهشی باشد این متفاوت است ولی در جاهایی هم با یکدیگر مشترک هستند. .
نظر شما