قواعد خاصی برای خوانش متون وجود ندارد

دکتر عباس منوچهری در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد قواعد خوانش متون علوم انسانی و روش وی در مطالعه متون رشته خود گفت: خوانش علوم انسانی چه در بخش پژوهش، چه در آموزش با هم فرق می‎کنند. هرکدام قواعد و اصول خاص خود را دارند که با بقیه حوزه معرفت و دانش متفاوت است.

منوچهری یادآور شد: اگر یکنوع ارتباط در فرآیند خواندن و فهمیدن برقرار شود فهم صحیح از خواندن حاصل می شود، ولی اگر این ارتباط بوسیله یا بخاطر یا به علت یا به دلیل عوامل و عناصر و مؤلفه‏های غیرمرتبط یا منطبق با اصل متن مخدوش شود، فهم و نتیجه درست حاصل نمی شود .

وی گفت: بنابراین محور در این قضیه آن رابطه‏ای است که بین موضوع و محقق یا متن و خواننده برقرار می‎شود و این به اختیار و انتخاب کسی نیست، بلکه الزامات ماهویِ خود را دارد که بحث جداگانه‏ای می‎طلبد.

استاد علوم سیاسی دانشگاه تربیت مدرس درباره اینکه متون رشته خود را چندبارمطالعه می‎‏کند اظهار داشت: طبیعی است که برخی متون اصلی هستند که با توجه به کثرت حوزه‏های تخصصی برای هر حوزه‏ برخی متون نیاز به بیش از یکبار خواندن دارند ولی بعضی متون بخاطر سهولت فهم و آسانتر بودن نیاز به مطالعه بیش از یکبار ندارند.

وی یادآور شد: اما برخی متون با وجود سهولت فهمی که دارند، بخاطر اهمیت و غنایشان چه در آموزش و چه در پژوهش لازم است که بیش از یکبار خوانده شوند و به آنها مراجعه شود یا در مقاطع خاصی مراجعه مکرر به این متون می‎شود.

این محقق و پژوهشگر حوزه علوم سیاسی در ادامه تصریح کرد: این امور طبیعی است ما فرمول یا فرمولهای خاص و معینی برای چندبار خواندن متون نداریم مباحث می‏تواند درارتباط با دغدغه‏ها و سؤالهای متفاوت برای دنبال کردن یک موضوع خاص به آنها رجوع شود که در خوانش یا مطالعه قبلی مورد توجه خواننده نبوده‏اند این یکی از دلایل رجوع مکرر به متون است.

منوچهری درباره روش یادداشت برداری از متون مطالعه شده نیز گفت: متون آموزشی و پژوهشی با هم فرق می‎کنند یعنی بعضی کتابها خوانده می‏شوند که برای دیگران منتقل شوند در فرآیند آموزش یکنوع یادداشت برداری دارد. اگر برای کار پژوهشی باشد این متفاوت است ولی در جاهایی هم با یکدیگر مشترک هستند. .