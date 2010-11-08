استان زنجان اولین استان در راه اندازی قرارگاه جنگ نرم است

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، اباصلت سیاح ظهر یکشنبه در ششمین جلسه قرار گاه جنگ نرم افزود : برنامه ها از سوی مدیران در این ستاد باید طوری برنامه ریزی شود که خروجی این عملکردها و برنامه ها در جنگ نرم با محوریت فراملی باشد.

وی ادامه داد: همچنین از تشکیل این ستاد در شهرستانها خبر داد و افزود : در این ستاد هم محوریت جنگ نرم مقابله نرم با کارهای ویژه و عموما نرم افزاری است که در این راستا مدیریت و عملکرد و برنامه ریزی مدیران در این امر را می طلبد .

سیاح همچنین عملکرد و کارکردهای این ستاد را بسیار خوب عنوان کرد و گفت: در این ستاد کارهای بسیار خوب و مدون در راستای مقابله با جنگ نرم انجام شده است.

وی همچنین با اشاره به اینکه جنگ نرم در همه اذعان و مقتضیات زمانی وجود دارد بنابراین لازمه مبازره با این جنگ نرم را توجه به مبانی و آموزه های دینی یاد کرد و افزود : باید با ابزارهای نرم افزاری و فضای سایبری و ماهواره که ذهن و قلب جوانان را نشانه گرفتند برنامه های کارشناسی شده و مدون را در دستور داشته باشیم و راهکارهای مناسب ارائه بدهیم.

معاون امنیتی سیاسی استاندار زنجان همچنین تاکید کرد: هدف دشمن نظام جمهوری اسلامی ایران است و با ایجاد تهاجم و ناتوی فرهنگی درصدد آلوده کردن آموزه های دینی مردم به خصوص نسل جوان است .

سیاح یادآور شد: مقابله با جنگ نرم نیاز به برنامه ریزی و مدیریت همه حوزه ها و دستگاه ها دارد بنابراین در فتنه سال گذشته این مدیریت نرم بود که فتنه و تهاجم دشمن را خنثی کرد.

سیاح همچنین در چارچوب قرار گرفتن وظایف فرهنگی را در وظایف جاری دستگاهها عنوان کرد و گفت: مدیران باید نسبت به جدی تر این مسلئه تلاش مضاعف را داشته باشند.

وی همچنین خواستار راه اندازی شورای سیاستگذاری همایشهای جنگ نرم در استان شد و گفت: در خصوص برنامه های این شورا باید برنامه ها و چارچوبها و زمانبندی لازم صورت گیرد و برای تعمیق آن مباحث مهم ارائه شود.