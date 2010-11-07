ترویج کاربردی فرهنگ عفاف و حجاب از نیازهای جامعه امروز است

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام محمد مهدی ابراهیم‌پور صبح یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران با تاکید بر ترویج کاربردی فرهنگ عفاف و حجاب بیان داشت: کار فرهنگی در قدم اول باید پشتوانه پژوهشی داشته باشد و بعد از آن باید به صورت کاربردی و میدانی اجرا شود و امروزه ترویج کاربردی فرهنگ عفاف و حجاب یکی از نیازهای جامعه است.



وی در ادامه با اشاره به فعالیت‌های مرکز تحقیقات و طرح‌های کاربردی حجاب ریحانه النبی(س) بیان داشت: در خصوص مسئله حجاب بعضا سلایق و نظراتی مطرح می‌شود که کامل و جامع نیست، اما در مرکز ریحانه النبی(س) به دور از سلایق شخصی که برخی مطرح می‌نمایند با توجه به فرمایشات امام خمینی(ره) و بیانات راه گشای مقام معظم رهبری کارها پیگیری و انجام می‌شود.



ابراهیم پور با اشاره به گفته مقام معظم رهبری مبنی بر این مطلب که روحانیت سرباز و خادم دین است و اگر منفعلانه حرکت کند به دین لطمه زده است، تصریح کرد: افرادی که در این مرکز فعالیت دارند تماما طلبه هستند و با دغدغه طلبگی کار را دنبال می‌کنند.



نگاه مرکز یک نگاه تکلیفی است



وی با بیان این که نگاه مرکز ریحانه النبی(س) یک نگاه تکلیفی و اخلاص و اعتقاد به کار، محور فعالیت در مجموعه است، اظهار داشت: تمامی 210 مبلغی که در این مرکز فعالیت دارند با رسالت طلبگی و نگاه جهادی انجام وظیفه می‌کنند.



مدیر مرکز ریحانه النبی(س) در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص فعالیت‌ها و طرح‌های این مرکز در سال تحصیلی 89-90 گفت: در سال گذشته پنج شهر تهران، مشهد، ارومیه، ساری و شهر ری تحت پوشش اجرای طرح ریحانه النبی(س) در خصوص ترویج کاربردی فرهنگ عفاف و حجاب بود و امسال این تعداد به هشت شعبه در هشت شهر ارتقا یافته و سه شهر اصفهان، شیراز و کاشان نیز به مجموعه تحت پوشش اضافه شده است.



سال گذشته 10 هزار نفر در طرح ویژه مدارس ریحانه النبی شرکت کردند



وی تعداد افرادی که در سال گذشته زیر پوشش طرح ملی ریحانه النبی(س) قرار گرفته اند را 10 هزار نفر در پنج شهر و در قالب 57 مدرسه عنوان کرد و افزود: امسال این طرح در 115 مدرسه و در هشت شهر مذکور با زیر پوشش قرار دادن 15 هزار و 700 نفر اجرا می‌شود که با احتساب این آمار با رشد صد در صدی در افزایش تعداد مدارس و افراد تحت پوشش روبرو بوده‌ایم.



طرح‌های مرکز با اقبال 95 درصدی دانش آموزان روبه رو بوده است



ابرهیم‌پور از رضایت‌مندی 85 درصدی خانواده‌ها و اقبال 95 درصدی دانش آموزان از شرکت در طرح‌های این مرکز خبر داد و گفت: امسال طرح ریحانه البنی ویژه مدارس ابتدایی در 25 مدرسه تهران با سه هزار و 965 دانش آموز، در 14 مدرسه مشهد با 14 هزار و 40 مدرسه، ساری با 25 مدرسه و سه هزار و 950 دانش آموز، ارومیه 16 مدرسه با چهار هزار و 120 دانش آموز و ... اجرا می‌شود.



مدیر مرکز ریحانه النبی(س) در خصوص معرفی طرح ویژه مدارس ریحانه النبی در دو بخش حافظان و حامیان حجاب اظهار داشت: اهم برنامه‌های این طرح که با حضور خواهران طلبه در مدارس دخترانه اجرا می‌شود شامل برگزاری کلاس‌های حجاب در پایه‌های سوم، چهارم و پنجم ابتدایی بر اساس کتاب مروارید حجاب، تبلیغ چهره به چهره توسط خواهران طلبه، فعالیت‌های فرهنگی و برگزاری مسابقات علمی، فرهنگی، هنری و ورزشی در طول سال و راهپیمایی و جشن چادر‌گذاری در پایان سال تحصیلی می‌باشد.



وی طرح خوش حجابی را از دیگر طرح‌های اجرا شده از سوی مرکز ریحانه النبی(س) عنوان کرد و گفت: این طرح برای دختران هفت تا چهارده سال و در سطح شهر اجرا می‌شود که در سال گذشته در حدود هزار نفر در ارومیه تحت پوشش این طرح قرار گرفتند که رضایت مندی 99.4 درصدی خانواده‌ها را به دنبال داشت.



ابراهیم‌پور در این خصوص اضافه کرد: امسال به شرط تأمین بودجه این مرکز آمادگی دارد تا این طرح را در شهرهای اصفهان، ساری و قم نیز اجرا نماید که از اهم برنامه‌های این طرح نیز می‌توان به آموزش و مشاوره در خصوص حجاب، برنامه‌های فرهنگی و ارسال بسته‌های فرهنگی به درب منازل اعضا، برگزاری مسابقات فرهنگی، علمی و ورزشی، استفاده از خدمات رایگان و یا نیم بهای شهری و بحث پشتیبانی تلفنی اشاره کرد.



مدیر مرکز تحقیقات و طرح‌های کاربردی ریحانه النبی(س) در ادامه اظهار داشت: این مرکز در صورت تأمین بودجه قابلیت آن را دارد تا طرح‌های خود را ضمن اهمیت دادن به بحث کیفیت، گسترش دهد و از جمله برنامه‌های آتی این مرکز برقراری توازن در اجرای دو طرح ریحانه النبی در مدارس و خوش حجابی در سطح شهر است.



دولت بودجه مراکز فرهنگی را تأمین کند



وی در پایان خاطر نشان کرد: دولت نیز که شعار کار فرهنگی را محور فعالیت‌های امسال خود قرار داده است باید به بحث تأمین بودجه‌های مراکز فرهنگی و از جمله مرکز ریحانه البنی توجه بیشتری داشته باشد اما تا کنون این امر آنچنان که باید اجرایی نشده است و ما با وجودی که 70 درصد انرژی و وقت خود را صرف جذب اعتبار کردیم در سال گذشته تنها توانستیم 25 درصد هزینه‌ها را از محل منابع دولتی تأمین کنیم و امسال نیز هنوز بودجه‌ای را دریافت نکرده‌ایم و لازم است مسئولین توجه بیشتری در این خصوص داشته باشند.

