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۱۵ مهر ۱۳۸۳، ۱۵:۱۵

به مناسبت روز جهاني بهداشت روان برگزار مي شود :

دومين كارگاه آموزشي رابطين تخصصي پيشگيري از مصرف مواد مخدر

عضو شوراي برنامه ريزي دفاتر مشاوره وزارت علوم گفت : دومين كارگاه آموزشي ويژه رابطين تخصصي پيشگيري از مصرف مواد مخدر با همكاري وزارت علوم و مركز مشاوره دانشگاه علامه طباطبايي در روزهاي 22 و 23 مهرماه در اين دانشگاه برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاري مهر مريم رامشت با بيان اينكه  به مناسبت 19 مهرماه روز جهاني بهداشت روان دفتر مركزي مشاوره وزارت علوم و مراكز مشاوره دانشجويي دانشگاهها برنامه هاي متنوعي را اجرا خواهند كرد، تصريح كرد:  برگزاري مسابقه سراسري بهداشت روان با هدف آشنايي دانشجويان با مراكز مشاوره دانشجويي و مباحث بهداشت روان، افزايش دانش روان شناختي دانشجويان در خصوص شيوه هاي مقابله با استرس و تغيير نگرش "بيماري نگر به سلامت نگر"؛  برگزاري همايش با موضوع بهداشت روان با هدف ارتقاي بهداشت رواني دانشجويان به ابتكار مراكز  مشاوره دانشجويي دانشگاهها؛ اجراي دوره هاي آموزشي و برنامه هاي نوآورانه به منظور ارتقاي توانمندي هاي رواني و اجتماعي دانشجويان و نيز شاداب سازي فضاي دانشگاه و خوابگاهها از جمله اين برنامه ها خواهد بود .

وي ادامه داد :  توزيع نشريه پيام مشاور؛  توزيع  گاهنامه بهداشت رواني دختران دانشجو كه براي اولين بار به مناسبت روز جهاني بهداشت روان منتشر خواهد شد و توزيع بروشور آموزشي از ديگر اقدامات اين دفتر است .

رامشت  افزود: به مناسبت روز جهاني بهداشت روان كارگاه  آموزشي با عنوان  ششمين كارگاه آموزشي بهداشت رواني و فيزيكي محيط هاي خوابگاهي ، ويژه مسوولان خوابگاههاي دانشجويي  با همكاري اداره كل دانشجويان، مركز مشاوره وزارت علوم و مراكز مشاوره دانشگاه سيستان و بلوچستان طي روزهاي 21 و 22 مهرماه در دانشگاه سيستان و بلوچستان برگزار خواهد شد .

کد مطلب 118665

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