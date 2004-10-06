دومين كارگاه آموزشي رابطين تخصصي پيشگيري از مصرف مواد مخدر

به گزارش خبرگزاري مهر مريم رامشت با بيان اينكه به مناسبت 19 مهرماه روز جهاني بهداشت روان دفتر مركزي مشاوره وزارت علوم و مراكز مشاوره دانشجويي دانشگاهها برنامه هاي متنوعي را اجرا خواهند كرد، تصريح كرد: برگزاري مسابقه سراسري بهداشت روان با هدف آشنايي دانشجويان با مراكز مشاوره دانشجويي و مباحث بهداشت روان، افزايش دانش روان شناختي دانشجويان در خصوص شيوه هاي مقابله با استرس و تغيير نگرش "بيماري نگر به سلامت نگر"؛ برگزاري همايش با موضوع بهداشت روان با هدف ارتقاي بهداشت رواني دانشجويان به ابتكار مراكز مشاوره دانشجويي دانشگاهها؛ اجراي دوره هاي آموزشي و برنامه هاي نوآورانه به منظور ارتقاي توانمندي هاي رواني و اجتماعي دانشجويان و نيز شاداب سازي فضاي دانشگاه و خوابگاهها از جمله اين برنامه ها خواهد بود .

وي ادامه داد : توزيع نشريه پيام مشاور؛ توزيع گاهنامه بهداشت رواني دختران دانشجو كه براي اولين بار به مناسبت روز جهاني بهداشت روان منتشر خواهد شد و توزيع بروشور آموزشي از ديگر اقدامات اين دفتر است .

رامشت افزود: به مناسبت روز جهاني بهداشت روان كارگاه آموزشي با عنوان ششمين كارگاه آموزشي بهداشت رواني و فيزيكي محيط هاي خوابگاهي ، ويژه مسوولان خوابگاههاي دانشجويي با همكاري اداره كل دانشجويان، مركز مشاوره وزارت علوم و مراكز مشاوره دانشگاه سيستان و بلوچستان طي روزهاي 21 و 22 مهرماه در دانشگاه سيستان و بلوچستان برگزار خواهد شد .