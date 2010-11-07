قرارداد تعاونیهای غیرفعال مسکن مهر در آذربایجان غربی فسخ می شود

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، خلیل محبت خواه پیش از ظهر یکشنبه در جلسه بررسی مسائل و مشکلات تعاونی های مسکن مهر ارومیه افزود: در این راستا زمینهای این تعاونیها پس گرفته شده و جهت ادامه روند ساخت و ساز در اختیار گروههای سه تا پنج نفره و یا انبوه سازان قرار می گیرد.

وی خواستار توجه ویژه مدیران دستگاههای خدمات رسان جهت تسریع در تامین خدمات آب، برق و گاز مجتمع های مسکن اقشار کم درآمد جامعه شد و بر لزوم استفاده از فناوری های نوین ساخت در پروژه های مسکن مهر تاکید کرد.

رئیس سازمان مسکن و شهرسازی آذربایجان غربی خاطر نشان کرد: تعاونی های مسکن مهر باید با بهره گیری از مشاوران و مجریان ذیصلاح نسبت به طراحی و ساخت پروژه ها اقدام و علاوه بر سرعت اجرا به کیفیت ساخت و ساز نیز توجه کنند.

در این جلسه عدم پیگیری مدیران تعاونی ها برای اخذ تسهیلات آماده سازی مسکن، کندی در روند ارائه پروانه ساخت، اخذ تراکم از طرف شهرداری، مشکل مدیریتی و عدم تخصص برخی مدیران تعاونی ها، نظارت ضعیف تعاونی ها بر طرح های مسکن مهر و نبود آورده شخصی متقاضیان به عنوان مهمترین مشکلات تعاونی ها در جلسه مورد بررسی قرار گرفت.