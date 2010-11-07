احمدی نژاد خواستار تعیین "جرم محیط زیستی" از سوی سازمان ملل متحد شد

به گزارش خبرگزاری مهر، متن کامل پیام دکتر محمود احمدی نژاد بدین شرح است : بسم الله الرحمن الرحیم ، الهم عجل لولیک الفرج و العافیه و النصر واجعلنا من خیر انصاره و اعوانه و المستشهدین بین یدیه ، علی رغم ورود به قرن بیست و یکم و گسترش «تفکر دهکده جهانی» متاسفانه ، با وجود کنوانسیون ها و پروتکل های زیست محیطی، حفاظت از منابع طبیعی که از نظام های استقرار صلح و امنیت در جوامع مدنی می باشد، نادیده گرفته می شود .



نزاع ها و کشمکش های قومی و ملیتی در مناطق مختلف جهان و اثرات فرا مرزی این درگیری ها،‌تمام پهنه خاکی و آبی کره زمین را درگیر کرده و به سادگی نمی توان از آن گذشت . برای مثال با گذشت چندین دهه، هنوز بمباران اتمی هیروشیما توسط آمریکا از انسان ها و طبیعت قربانی می گیرد و رویش گیاهان و رشد جانوران و احیای اکوسیستم ها را مختل نموده است .



جمهوری اسلامی ایران ، یکی از کشورهایی است که در سه دهه اخیر ، مستقیم یا غیر مستقیم تبعات ناگوار و سنگین ناشی از جنگ های منطقه ای را متحمل شده است . ما هنوز شاهد آسیب های ناشی از به کارگیری سلاح های شیمیایی توسط رژیم بعثی صدام در جنگ تحمیلی که منجر به آلوده شدن انواع اکوسیستم ها به ویژه منابع آب و خاک و مناطقی از ایران شده است ، می باشیم . بدون تردید حضور گسترده بیگانگان در منطقه استراتژیک خلیج فارس از طریق تردد کشتی ها و ناوهای جنگی ، به آتش کشیده شدن چاه های نفت و نفت کش ها و نشت آن به محیط زیست آبی و تخریب اکوسیستم ها و تنوع زیستی دریایی، همچنین درگیری ها در افغانستان و عراق و استقرار پایگاه های نظامی خارجی و متعاقب آن ، افزایش آلودگی های آبی ناشی از به کارگیری جنگ افزارها و شیوع بحران آب و خشک شدن تالاب ها و رودخانه های مشترک به این بحران دامن زده است .



شاهدیم که استفاده از انواع فناوری ها برای تولید و مصرف انرژی و بیرون راندن رقبا در عرصه های مختلف اقتصادی ، باعث بروز رخدادهایی همچون«گرمایش جهانی» و «افزایش انتشار گازهای گلخانه ای » نیز شده است .



اسلام به عنوان آخرین دین آسمانی ، بر حمایت از محیط زیست و حقوق انسان تاکید فراوان نموده است ، به گونه ای که امروزه با همه پیچیدگی های علوم زیست محیطی ، همچنان می تواند راهگشا باشد .



بر اساس آموزه های دینی ما ، با توجه به این که دستیابی به صلح پایدار از رویکرد های جهانی و بین المللی است ، حفظ محیط زیست و منابع طبیعی در هنگام وقوع نزاع های مسلحانه و جنگ ، گام بلندی در انجام تعهد خود در قبال طبیعت و رسیدن به این رویکرد بین المللی خواهد بود . کلید اصلی رویکرد ما ، استقرار عدالت جهانی است . بر این اساس ، جمهوری اسلامی ایران ، پیشنهاد ایجاد یک ساز و کار یا معاهده برای شامل نمودن تخریب و آلودگی محیط زیست به «جرم زیست محیطی» را به سازمان ملل متحد ارایه می نماید و به منظور کاهش فشارهای ناشی از جنگ و پیکره محیط زیست و منابع طبیعی ، جامعه جهانی را به ضرورت تدوین ، پذیرش و اجرایی نمودن « کنوانسیون بین المللی در زمینه منع بهره برداری از محیط زیست در جنگ و درگیری های مسلحانه» دعوت و تشویق می نماید.



واضح است تدوین و پیشبرد اهداف این کنوانسیون و معرفی مجرمان و جنایتکاران زیست محیطی، حمایت همه جانبه سازمان ملل متحد را می طلبد. والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته

