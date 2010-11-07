احمدی نژاد خواستار تعیین "جرم محیط زیستی" از سوی سازمان ملل متحد شد

به گزارش خبرگزاری مهر، متن کامل پیام دکتر محمود احمدی نژاد بدین شرح است : بسم الله الرحمن الرحیم ، الهم عجل لولیک الفرج و العافیه و النصر واجعلنا من خیر انصاره و اعوانه و المستشهدین بین یدیه ، علی رغم ورود به قرن بیست و یکم و گسترش «تفکر دهکده جهانی» متاسفانه ، با وجود کنوانسیون ها و پروتکل های زیست محیطی، حفاظت از منابع طبیعی که از نظام های استقرار صلح و امنیت در جوامع مدنی می باشد، نادیده گرفته می شود .
نزاع ها و کشمکش های قومی و ملیتی در مناطق مختلف جهان و اثرات فرا مرزی این درگیری ها،تمام پهنه خاکی و آبی کره زمین را درگیر کرده و به سادگی نمی توان از آن گذشت . برای مثال با گذشت چندین دهه، هنوز بمباران اتمی هیروشیما توسط آمریکا از انسان ها و طبیعت قربانی می گیرد و رویش گیاهان و رشد جانوران و احیای اکوسیستم ها را مختل نموده است .
جمهوری اسلامی ایران ، یکی از کشورهایی است که در سه دهه اخیر ، مستقیم یا غیر مستقیم تبعات ناگوار و سنگین ناشی از جنگ های منطقه ای را متحمل شده است . ما هنوز شاهد آسیب های ناشی از به کارگیری سلاح های شیمیایی توسط رژیم بعثی صدام در جنگ تحمیلی که منجر به آلوده شدن انواع اکوسیستم ها به ویژه منابع آب و خاک و مناطقی از ایران شده است ، می باشیم . بدون تردید حضور گسترده بیگانگان در منطقه استراتژیک خلیج فارس از طریق تردد کشتی ها و ناوهای جنگی ، به آتش کشیده شدن چاه های نفت و نفت کش ها و نشت آن به محیط زیست آبی و تخریب اکوسیستم ها و تنوع زیستی دریایی، همچنین درگیری ها در افغانستان و عراق و استقرار پایگاه های نظامی خارجی و متعاقب آن ، افزایش آلودگی های آبی ناشی از به کارگیری جنگ افزارها و شیوع بحران آب و خشک شدن تالاب ها و رودخانه های مشترک به این بحران دامن زده است .
شاهدیم که استفاده از انواع فناوری ها برای تولید و مصرف انرژی و بیرون راندن رقبا در عرصه های مختلف اقتصادی ، باعث بروز رخدادهایی همچون«گرمایش جهانی» و «افزایش انتشار گازهای گلخانه ای » نیز شده است .
اسلام به عنوان آخرین دین آسمانی ، بر حمایت از محیط زیست و حقوق انسان تاکید فراوان نموده است ، به گونه ای که امروزه با همه پیچیدگی های علوم زیست محیطی ، همچنان می تواند راهگشا باشد .
بر اساس آموزه های دینی ما ، با توجه به این که دستیابی به صلح پایدار از رویکرد های جهانی و بین المللی است ، حفظ محیط زیست و منابع طبیعی در هنگام وقوع نزاع های مسلحانه و جنگ ، گام بلندی در انجام تعهد خود در قبال طبیعت و رسیدن به این رویکرد بین المللی خواهد بود . کلید اصلی رویکرد ما ، استقرار عدالت جهانی است . بر این اساس ، جمهوری اسلامی ایران ، پیشنهاد ایجاد یک ساز و کار یا معاهده برای شامل نمودن تخریب و آلودگی محیط زیست به «جرم زیست محیطی» را به سازمان ملل متحد ارایه می نماید و به منظور کاهش فشارهای ناشی از جنگ و پیکره محیط زیست و منابع طبیعی ، جامعه جهانی را به ضرورت تدوین ، پذیرش و اجرایی نمودن « کنوانسیون بین المللی در زمینه منع بهره برداری از محیط زیست در جنگ و درگیری های مسلحانه» دعوت و تشویق می نماید.
واضح است تدوین و پیشبرد اهداف این کنوانسیون و معرفی مجرمان و جنایتکاران زیست محیطی، حمایت همه جانبه سازمان ملل متحد را می طلبد. والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
طی بیانیه ای؛
احمدی نژاد خواستار تعیین "جرم محیط زیستی" از سوی سازمان ملل متحد شد
رئیس جمهور در بیانیه ای به مناسبت روز بین المللی منع بهره برداری از محیط زیست در جنگ و درگیری های مسلحانه ، رویکرد اصلی جمهوری اسلامی ایران را استقرار عدالت جهانی دانست و خواستار ایجاد ساز و کاری برای شامل نمودن تخریب آلودگی محیط زیست به «جرم محیط زیستی» از سوی سازمان ملل متحد شد .
به گزارش خبرگزاری مهر، متن کامل پیام دکتر محمود احمدی نژاد بدین شرح است : بسم الله الرحمن الرحیم ، الهم عجل لولیک الفرج و العافیه و النصر واجعلنا من خیر انصاره و اعوانه و المستشهدین بین یدیه ، علی رغم ورود به قرن بیست و یکم و گسترش «تفکر دهکده جهانی» متاسفانه ، با وجود کنوانسیون ها و پروتکل های زیست محیطی، حفاظت از منابع طبیعی که از نظام های استقرار صلح و امنیت در جوامع مدنی می باشد، نادیده گرفته می شود .
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