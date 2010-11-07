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۱۶ آبان ۱۳۸۹، ۱۲:۵۴

فعالیتهای قرآنی آذربایجان شرقی نیازمند بودجه است

فعالیتهای قرآنی آذربایجان شرقی نیازمند بودجه است

تبریز - خبرگزاری مهر: مدیر موسسه مهد قرآن اذربایجان شرقی بر ضرورت اختصاص بودجه به فعالیتهای قرآنی در استان تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، رحیم وظیفه شعاع در جمع خبرنگاران با اشاره به رویکرد برنامه های دولت در راستای گسترش فعالیتهای قرآنی، گفت: از اول انقلاب چنین فضایی که دولت تا این حد برای بحثهای قرآنی برنامه ریزی و بودجه های کلانی اختصاص بدهد، شاهد نبوده ایم.

وی با اشاره به فعالیت های این کانون گفت: این مرکز به عنوان یکی از نهادهای کشوری مطرح است و در طول 20 سال، فعالیت عموم مردم را پذیرا بوده است و در طول بهمن ماه سال 1388 و اردیبهشت ماه سال 1389 به عنوان مرکز نمونه کشوری لوح تقدیر دریافت کرده است.

مدیر مهد قرآن استان از رویکرد جامع و جدید مهد قرآن برای آغاز کلاسهای تدبر در سیره ائمه معصومین(ع) خبر داد و افزود: امامان در دوران امامت خویش آثار گرانبهایی را در ابعاد سیاسی و اجتماعی به جا گذاشته اند و در مهد قرآن نیز در سه مرحله به این موضوع پرداخته است.

مدیر موسسه مهد قرآن و عترت آذربایجان شرقی گفت:‌تشکیل وزارتخانه قرآنی با توجه به ظرفیت و اهمیت فعالیت‌های قرآنی در کشور مطالبه فعالان قرآنی است که می‌تواند به ساماندهی فعالیت‌های قرآنی بیانجامد.

وی با اشاره به جایگاه حقوقی این موسسه قرآنی مردمی تاکید کرد: موسسه مهد قرآن و عترت آذربایجان شرقی، مشروعیت حقوقی خود را از وزارت کشور به عنوان یک سازمان مردمی و از اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان یک تشکل فرهنگی دریافت کرده‌ است.

وظیفه شعاع با رد سخنان مسئولان تبلیغات اسلامی در خصوص انحصار قانونی صدور مجوز فعالیت‌های قرآنی، گفت: ‌در حال حاضر تنها تبلیغات اسلامی متولی صدور و ساماندهی فعالیت‌های قرآنی نیست و مراکز مختلفی در این راستا فعال هستند.

کد مطلب 1186661

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