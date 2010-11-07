نهمین نمایشگاه کتاب فارس آغاز به کار کرد

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، نماینده ولی فقیه در استان ظهر یکشنبه در مراسم افتتاح این نمایشگاه گفت: در عصر جدید با وجود عرصه های مجازی فراوان و گامهای بلند برداشته شده توسط انسان، کتاب همچنان دارای جایگاه مناسب است.

آیت الله اسد الله ایمانی تاکید کرد: اولین معلمان انسان انبیا بودند و دانشمندان نیز باید از انبیا بیاموزند.

وی با بیان اینکه رویکرد دولت نهم و دهم کاملا فرهنگی بوده است، یادآور شد: در طول دولت نهم و دهم نمایشگاه کتاب همواره برپا بوده که این حرکت جهت گیری دولت اسلامی را نشان می دهد به خصوص در دولت دهم که سفرهای استانی با شکل گیری فرهنگی صورت می گیرد.

استاندار فارس نیز در این مراسم گفت: نمایشگاه کتاب فارس برای اندیشمندان و مردم یک فرصت است که ما نیز باید زمینه های اطلاع رسانی لازم را در فضای افکار عمومی فراهم کنیم تا استقبال از این نمایشگاه چندین برابر شود.

روح الله احمدزاده با بیان اینکه کتاب باید از نیازهای جامعه برآمده باشد، افزود: تولید و نگارش کتاب باید مبتنی بر واقعیات و نیازهای امروز جامعه باشد و این نیازها باید در کتب مورد توجه قرار گیرد چراکه اگر غیر از این باشد رفتار منفی آرمانی صورت گرفته است.

وی تصریح کرد: علم امروز باید برآمده از وحی باشد و اگر کتابی برآمده از چنین اندیشه ای باشد مورد استقبال همگان قرار می گیرد چراکه تمامی تحولات در مسیر اتصال انسان با وحی همراه بوده است همانگونه که انقلاب اسلامی ما نیز بیش از آنکه یک بحث سیاسی باشد یک حرکت فرهنگی بود.

استاندار فارس بیان کرد: منشور کورش با قدمت دو هزار و 500 سال در حقیقت نشانه ای بر فرهنگی زیستن ایرانیان است.

احمدزاده تاکید کرد: کتاب حلقه وصل زمینیان با آسمان است و کتاب مثال خونی پاک در شریان اجتماع محسوب می شود و یک برآیند فکری و معرفتی است که باید به آن توجه داشت.

وی در خصوص توانائیهای استان نیز گفت: فارس و شیراز می تواند به لوکوموتیو فرهنگی جنوب کشور تبدیل شود.

به گزارش مهر، نمایشگاه کتاب استان فارس در محل نمایشگاه های بین المللی شیراز در شهرک گلستان از امروز افتتاح شد و تا 22 آبان نیز ادامه دارد.

این نمایشگاه بعد از نمایشگاه کتاب تهران یکی از بزرگترین نمایشگاه های کتاب کشور به شمار می رود.