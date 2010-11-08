کشف فسیل دلفینهای کله بادکنکی در اعماق دریای شمال

به گزارش خبرگزاری مهر،"پلاتالیروستروم هوکمانی" نام رسمی این دلفین است که برای اولین بار در سال 2008 بخشی از جمجمه آن توسط ماهیگیری به نام هوکمانی با تور به بیرون از آب کشیده شده است.

این دلفین 6 متری در حدود دو تا سه میلیون سال پیش در دریاهای زمین زندگی می کرده است. به گفته محققان موزه تاریخ طبیعی روتردام، دریاهای شمال طی دهه های اخیر به دلیل استفاده زیاد از تورهای ماهیگیری به منبعی غنی از فسیلها تبدیل شده است.

آنچه از استخوان کشف شده این جاندار باستانی آشکار شده این است که این جاندار از خانواده دلفینهای پیشین بوده است این قطعه استخوان بخشی بزرگ را نمایش می دهد که از 6 دندان به نام "پریماکسیلا" پوشیده شده است.

بر اساس گزارش بی بی سی، تحلیلهایی که بر روی فسیلهای مشابه و دیگر اعضای خانواده این گونه از جانداران انجام گرفته، نشان می دهد محققان موفق به کشف گونه ای جدید از دلفینها شده اند که نزدیکترین خویشاوند زنده آنها والهای ناخدا هستند.