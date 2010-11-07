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۱۶ آبان ۱۳۸۹، ۱۴:۳۷

در جشنواره رسانه و محیط زیست/

قدردانی از 120 اثر برگزیده در جشنواره رسانه و محیط زیست

قدردانی از 120 اثر برگزیده در جشنواره رسانه و محیط زیست

در آیین اختتامیه نخستین جشنواره محیط زیست و رسانه که هفتم آذر ماه در پارک پردیسان برگزار می شود از صاحبان 120 اثر برگزیده رسانه ای کشور تقدیر می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، دبیر نخستین جشنواره رسانه و محیط زیست در این باره گفت: در هریک از زیرمجموعه های پنج بخش جشنواره، سه اثر برتر معرفی می شوند و به عنوان مثال در بخش رسانه های مکتوب که دارای ده زیرمجموعه است از صاحبان سی اثر برتر تقدیر می شود.

نورالله مرادی با ابراز خرسندی از کیفیت و تعداد آثار رسیده به جشنواره از برگزاری آیین اختتامیه در روز هفتم آذرماه خبر داد و گفت: فردا هفده آبانماه آخرین روز ارسال آثار به جشنواره است و این جشنواره با داوری بیش از دو هزار اثر در هفت اذرماه برگزار می شود.

رونمایی از تندیس نخستین جشنواره رسانه و محیط زیست
 
همچنین دبیرخانه نخستین جشنواره رسانه و محیط زیست گزارش کرده که‌ همزمان با برگزاری مسابقه دو و میدانی محیط بانان، با شعار "رسانه ها، یاریگران پروژه یوز" تندیس جشنواره، با حضور محمد جواد محمدی زاده رونمایی می شود.

دبیر نخستین جشنواره رسانه و محیط زیست در این باره گفت: تندیس نخستین جشنواره رسانه و محیط زیست، به دست استاد برجسته مجسمه سازی ایران، طاهر شیخ الحکمایی طراحی شده است و در روز برگزاری مسابقه رونمایی می شود.

نورالله مرادی افزود: مسابقه محیط بانان زیستگاه های یوز، روز دوشنبه، بیست و نهم آبان ماه برگزار می شود که در آن بیش از پنجاه محیط بان زیستگاه های یوز حضور دارند. در این مسابقه که با همکاری پروژه حفاظت از یوزپلنگ ایرانی- آسیایی اجرا می شود، به سه نفر برگزیده تندیس یوز ایرانی و جوایز نفیس اهدا می شود.

کد مطلب 1186669

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