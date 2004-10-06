به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، در اين نامه كه در پايان جلسه علني امروز قرائت شد با اشاره به تشكيل فراكسيون توسعه روستايي و كشاورزي با عضويت بيش از 100 نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي آمده است : پس از بررسيهاي فشرده كارشناسي كه با حضور هيات رئيسه اين فراكسيون و جمعي از مديران اجرايي انجام شد، به نظر رسيد يكي از مهمترين نقايص موجود در سيستم اجرايي، پراكندگي دستگاههاي خدمترساني و عدم انسجام تصميمگيران در توسعه روستاها و حل مشكلات كشاورزان بوده است. از سوي ديگر با وجود توسعه نيافتگي اين مناطق و شكاف عميق ايجاد شده بين شهرها و روستاها، سهم متناسبي از بودجه كشور به روستاها اختصاص نمييابد.
در ادامه اين نامه از رئيس جمهوري خواسته شده است : به منظور ايجاد نگرشي استراتژيك و پيگيري جدي در راستاي عمران روستايي ضمن اصلاح ماده 20 برنامه چهارم توسعه با ادغام برخي دستگاههاي پراكنده متولي امور روستايي، زمينه تشكيل سازمان توسعه روستايي زير نظر مستقيم رياست جمهوري فراهم گردد.
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي همچنين در اين نامه با اشاره به اينكه قريب 35 درصد جمعيت كشور در روستاها زندگي ميكنند و به دليل عدم رفاه و امكانات و درآمد كافي، سير مهاجرت روستائيان به شهرها رو به فزوني گذاشته است از رييس جمهور خواسته اند سهم متناسبي از بودجه كشور درجهت حل مشكلات مربوط به آبرساني، گازرساني و آسفالت راههاي روستايي، بهداشت، آموزش، ورزش و نيز مسكن روستائيان، اشتغال جوانان روستايي، بيمه روستائيان و بيمه فراگير محصولات كشاورزي و تقويت همه جانبه دامداران و كشاورزان و توجه به توسعه صنايع تبديلي، ملحوظ شود.
در پايان جلسه علني امروز مجلس قرائت شد:
نامه 170 نماينده مجلس به رييس جمهور درباره لزوم توجه به وضعيت روستاها
170 نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در نامهاي به رئيس جمهوري خواستار توجه به روستاها و وضعيت كشاورزي شدند.
به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، در اين نامه كه در پايان جلسه علني امروز قرائت شد با اشاره به تشكيل فراكسيون توسعه روستايي و كشاورزي با عضويت بيش از 100 نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي آمده است : پس از بررسيهاي فشرده كارشناسي كه با حضور هيات رئيسه اين فراكسيون و جمعي از مديران اجرايي انجام شد، به نظر رسيد يكي از مهمترين نقايص موجود در سيستم اجرايي، پراكندگي دستگاههاي خدمترساني و عدم انسجام تصميمگيران در توسعه روستاها و حل مشكلات كشاورزان بوده است. از سوي ديگر با وجود توسعه نيافتگي اين مناطق و شكاف عميق ايجاد شده بين شهرها و روستاها، سهم متناسبي از بودجه كشور به روستاها اختصاص نمييابد.
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