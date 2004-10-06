رادني دنجرفيلد درگذشت

به گزارش خبرنگارسينمايي " مهر" ، اين هنرپيشه كه مدتها ازبيماري قلبي رنج مي برد درسن 82 سالگي چشم ازجهان فروبست.



" ياكوب كوهن " ملقب به " دنجرفيلد" درلانگ ايلند به دنيا آمد ودردهه 1940 فعاليت هنري را با مجموعه آثارطنز" جمجمه هاي گربه " آغازكرد.



اودهه 50 را به دورازعرصه بازيگري گذراند ودردهه 60 رويكردي مجدد به اين حرفه داشت . با وجود اين ، همواره شكايت مي كرد كه آنچنان كه بايد وشايد اهالي سينما برايش احترام قائل نيستند.



دهه 1970 با كار وي درعرصه هاي تلويزيون، سينما وتئاترهمراه بود . با وجود اين، موفقيت وكاميابي دردهه 80 به وي روي خوش نشان داد.



فيلمهاي " كدي شيك "،" پول آسان " و" بازگشت به مدرسه " ازجمله آثاري بودند كه شهرت ومحبوبيت را برايش به ارمغان آوردند.



علاوه براين، او ازمعدود هنرپيشگاني بود كه درزمينه معرفي كمدين هاي مستعد به دنياي سينما تاثير بسزايي داشت. ازجمله اين كمدين ها مي توان به چهره هايي چون " جري سينفيلد "،" جيم كري "،" رابرت تاون سنت " و" تيم آلن " اشاره كرد.