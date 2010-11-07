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۱۶ آبان ۱۳۸۹، ۱۳:۴۱

متکی اعلام کرد:

استقبال تهران از اجماع 1+5 در خصوص بررسی بسته پیشنهادی ایران

استقبال تهران از اجماع 1+5 در خصوص بررسی بسته پیشنهادی ایران

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران از اتفاق نظر گروه 1+5 برای دریافت دیدگاههای ایران و بررسی بسته پیشنهادی تهران استقبال کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر متکی امروز یکشنبه در تهران در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با همتای سنگاپوری خود در پاسخ به سئوالی در خصوص اظهارات وزیر خارجه فرانسه مبنی بر اتفاق نظر 1+5 برای به روز رسانی بسته پیشنهادی ایران گفت: از اینکه بین کشورهای مذاکره کننده اتفاق نظر برای دریافت دیدگاههای ایران و بسته پیشنهادی تهران ایجاد شده استقبال می کنیم.

وی با بیان اینکه رایزنی ها بین طرفین در مسیرخوبی به پیش می رود، گفت: در مورد گفتگوها دارد توافق حاصل می شود و امیدواریم زمان دستور کار و محتوای مذاکرات به زودی مورد توافق قرار گیرد.

متکی ابراز امیدواری کرد که طرفین گفتگوها را هر چه زودتر آغاز کنند و گفت: امیدواریم با برخورد مثبت و سازنده ای که ایران همواره پیرامون مذاکرات داشته است، این گفتگوها به زودی آغاز شود.

وزیر امور خارجه در خصوص مکان این گفتگوها نیز اظهار داشت: در دو سه روز گذشته به دوستانمان در ترکیه اطلاع داده ایم که ایران با انجام مذاکرات در ترکیه موافق است.

کد مطلب 1186701

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