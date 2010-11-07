56 درصد تعهدات مالی خیرین مدرسه ساز محقق شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، سید محمدرضا جعفری ظهر یکشنبه در حاشیه افتتاح واحد آموزشی در گنبد افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون خیرین سراسر کشور مجموعا 7 هزارو 400 میلیارد ریال تعهد مالی کردهاند که 40 درصد آن تحقق یافته است.
وی از راه اندازی دومین مجمع خیرین خارج کشور در ترکیه خبر داد و گفت: این مجمع با هدف تجلیل و تکریم از خیرین بویژه خیرین مدرسه ساز خارج کشور تا یک ماه آینده دراین کشور راه اندازی خواهد شد.
وی، ترویج فرهنگ انفاق و نیکوکاری و استفاده از ظرفیتهای ایرانیان مقیم خارج از کشور در امر کارهای خیر و عام المنفعه بویژه مدرسه سازی را از دیگر اهداف راه اندازی مجمع خیرین خارج کشور در ترکیه اعلام کرد.
وی گفت: نخستین مجمع خیرین خارج کشور در کشور امارات متحده عربی راه اندازی شده بود.
در این مراسم واحد آموزشی سه کلاسه در روستای سمبه مختوم بخش مرکزی گنبدکاووس اففتاح شد.
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