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۱۶ آبان ۱۳۸۹، ۱۵:۳۸

56 درصد تعهدات مالی خیرین مدرسه ساز محقق شد

56 درصد تعهدات مالی خیرین مدرسه ساز محقق شد

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرکل مشارکتهای مردمی سازمان نوسازی و تجهیز مدارس کشور گفت: 56 درصد تعهدات مالی خیرین کشور جهت احداث مدرسه محقق شد که 35 درصد به صورت اهدای زمین و بقیه نیز کمک مالی و مصالح بوده است.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، سید محمدرضا جعفری ظهر یکشنبه در حاشیه افتتاح واحد آموزشی در گنبد افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون خیرین سراسر کشور مجموعا 7 هزارو 400 میلیارد ریال تعهد مالی کرده‌اند که 40 درصد آن تحقق یافته است.

وی از راه اندازی دومین مجمع خیرین خارج کشور در ترکیه خبر داد و گفت: این مجمع با هدف تجلیل و تکریم از خیرین بویژه خیرین مدرسه ساز خارج کشور تا یک ماه آینده دراین کشور راه اندازی خواهد شد.

وی، ترویج فرهنگ انفاق و نیکوکاری و استفاده از ظرفیت‌های ایرانیان مقیم خارج از کشور در امر کارهای خیر و عام المنفعه بویژه مدرسه سازی را از دیگر اهداف راه اندازی مجمع خیرین خارج کشور در ترکیه اعلام کرد.

وی گفت: نخستین مجمع خیرین خارج کشور در کشور امارات متحده عربی راه اندازی شده بود.

در این مراسم واحد آموزشی سه کلاسه در روستای سمبه مختوم بخش مرکزی گنبدکاووس اففتاح شد.

کد مطلب 1186705

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