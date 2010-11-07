رفع تصرف از 9981 هکتار از اراضی ملی استان زنجان

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، قدرت سعادتی ظهر یکشنبه در همایش هماهنگی مدیران کل منابع طبیعی منطقه 2 کشور افزود: قلع 88 بنای ساخته شده در محدوده اراضی ملی و توقیف 334 دستگاه ماشین آلات سنگین، نشان از عزم جدی مسئولان استان در حفاظت از منابع طبیعی می باشد.

وی به تعامل مناسب دستگاه قضایی استان با اداره کل منابع طبیعی اشاره کرد و ادامه داد: تعدادی از پرونده های بسیار مهم در این زمینه با همکاری این ارگان حل و فصل شده است.

سعادتی توسعه کمربند حفاظتی در استان را از جمله راهکارهای اصلی برای مقابله با تصرف غیر قانونی عرصه های ملی دانست و افزود: تاکنون در مناطقی که به عنوان محدوده تعیین شده، هیچ گونه تعرضی صورت نگرفته است.

مدیرکل امور جنگل ها، منابع طبیعی و آبخیزداری استان زنجان گفت: 56 درصد از اراضی استان، جزو اراضی ملی به شمار می آیند که نیاز به حفاظت دقیق دارند.

سعادتی با بیان اینکه حفاظت از اراضی ملی باید با جدیت صورت بگیرد افزود: یک میلیون و 137 هزار هکتار مرتع و بیش از 97 هزار هکتار جنگل در استان وجود دارد.



وی با اشاره به اینکه 15 هزار و 800 هکتار دیگر از اراضی ملی استان برای توسعه جنگل ها در نظر گرفته شده است ادامه داد: زنجان، طارم و ماهنشان، تنها مناطق استان هستند که هم اکنون در آنجا جنگل وجود دارد.



سعادتی با اشاره به لزوم فرهنگ سازی برای مقابله با تعدی به اراضی ملی افزود: تاکنون یک میلیون و 100 هکتار از اراضی ملی استان، سند دار شده است که امیدواریم با رفع مشکلات موجود، برای بقیه زمین های باقی مانده نیز بتوانیم سند دریافت کنیم.



مدیرکل امور جنگل ها، منابع طبیعی و آبخیزداری استان زنجان به خلع ید و رفع تصرف بیش از 9 هزار هکتار از اراضی ملی استان در چهار سال گذشته اشاره کرد و یادآور شد: در همین مدت، از 88 مورد باغ، قلع بنا شد و 334 دستگاه ماشین آلات سنگین نیز توقیف شد.