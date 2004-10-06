چشم انداز اميدوار كننده درهمكاري هاي دفاعي تهران - آتن

به گزارش خبرگزاري مهر ، اسپيروپولس در بازديد از دستاوردهاي صنايع دفاعي جمهوري اسلامي ايران در سيزدهمين نمايشگاه دفاعي يونان با معاون هماهنگ كننده وزير دفاع دريادار شفيعي رودسري اظهار اميدواري كرد مناسبات دفاعي تهران - آتن گسترش يابد.

وي كه به همراه رييس ستاد مشترك ارتش يونان در غرفه هاي وزارت دفاع كشورمان حضور يافته بود ، خواستار همكاري دو كشور در زمينه تسليحات انفرادي وتجهيزات ضد شيميايي شد.

وزير دفاع يونان با ابراز خرسندي و استقبال از حضور وزارت دفاع جمهوري اسلامي ايران درنمايشگاه دفاعي يونان ، پيشرفت هاي حاصله در صنايع دفاعي كشورمان به ويژه در حوزه صنايع الكترونيك را ستود.

گفتني است سيزدهمين دوره نمايشگاه بين المللي ديفندوري يونان كه از صبح سه شنبه هفته جاري با حضور 800 شركت و سازمان از 35 كشور در آتن گشايش يافته است، تا شنبه هفته آينده ( هجدهم مهر ماه ) ادامه دارد.