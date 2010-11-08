افزایش 263 درصدی تولیدات شرکت تراکتورسازی ایران

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، ابوالفتح ابراهیمی پیش از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: برنامه تولید شرکت تراکتورسازی ایران برای نیمه اول سال جاری حدود 9 هزار و 500 دستگاه بود که 74 درصد آن تحقق یافت .

وی شرایط تولید در نیمه دوم سال را برای شرکت تراکتورسازی ایران مناسب تر دانست و افزود: شرکت تراکتورسازی ایران با توجه به شرایط مناسب تر برای انجام تولید در نیمه دوم سال، به تحقق برنامه سالانه خود نزدیک تر خواهد شد .

ابراهیمی نسبت به میزان فروش شرکت تراکتورسازی ایران ابراز رضایت کرد و ادامه داد: عملکرد فروش شرکت تراکتورسازی ایران در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از 68 درصد افزایش نشان می دهد .

وی افزود: تعداد فروش شرکت تراکتورسازی ایران در نیمه اول سال جاری بیش از شش هزار و 500 دستگاه بوده که این میزان فروش حتی نسبت به برنامه مصوب نیز بیش از 21 درصد رشد داشته است .