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۱۷ آبان ۱۳۸۹، ۱۱:۴۶

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افزایش 263 درصدی تولیدات شرکت تراکتورسازی ایران

افزایش 263 درصدی تولیدات شرکت تراکتورسازی ایران

تبریز - خبرگزاری مهر: مدیر عامل گروه صنعتی تراکتورسازی ایران گفت: تولیدات انواع تراکتور طی نیمه اول سال جاری در این شرکت به هفت هزار دستگاه رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 263 درصد افزایش دارد.

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، ابوالفتح ابراهیمی پیش از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: برنامه تولید شرکت تراکتورسازی ایران برای نیمه اول سال جاری حدود 9 هزار و 500 دستگاه بود که 74 درصد آن تحقق یافت.

وی شرایط تولید در نیمه دوم سال را برای شرکت تراکتورسازی ایران مناسب تر دانست و افزود: شرکت تراکتورسازی ایران با توجه به شرایط مناسب تر برای انجام تولید در نیمه دوم سال، به تحقق برنامه سالانه خود نزدیک تر خواهد شد.

ابراهیمی نسبت به میزان فروش شرکت تراکتورسازی ایران ابراز رضایت کرد و ادامه داد: عملکرد فروش شرکت تراکتورسازی ایران در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از 68 درصد افزایش نشان می دهد.

وی افزود: تعداد فروش شرکت تراکتورسازی ایران در نیمه اول سال جاری بیش از شش هزار و 500 دستگاه بوده که این میزان فروش حتی نسبت به برنامه مصوب نیز بیش از 21 درصد رشد داشته است.

مدیر عامل گروه صنعتی تراکتورسازی ایران لزوم افزایش صادرات را مورد تاکید قرار داد و تصریح کرد: شرکت تراکتورسازی ایران با وجود شرایط سخت صادراتی موجود، توانسته در مدت شش ماه بیش از800 دستگاه انواع تراکتور را به کشورهای مختلف جهان صادر کند.

کد مطلب 1186720

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