خبرهای کوتاه کشتی

به گزارش خبرنگار مهر، کمیته لیگ فدراسیون کشتی بخشنامه برگزاری این مسابقات را که پس از بازی‌های آسیایی گوانگجو برگزار می شود، اعلام کرد. در این بخشنامه مسائلی همچون حضور دو کشتی گیر خارجی در رقابت‌ها، شرکت سه کشتی گیر ملی پوش در تیم‌ها شامل مدال‌آوران رقابت‌های جهانی، قاره‌ای و بازی‌های آسیایی گوانگجو و ورودیه 15 میلیون تومانی برای تیم‌های حاضر در رقابت‌ها لحاظ شده است.

لیگ کشتی باشگاه‌های اروپا برگزار می شود

رقابت‌های لیگ کشتی آزاد باشگاه‌های اروپا روزهای 22 و 23 آبان ماه در شهر استانبول ترکیه برگزار می شود. این رقابت‌ها با حضور تیم‌هایی از کشورهای ترکیه، روسیه، اوکراین، رومانی، لهستان و اوکراین برگزار خواهد شد. باشگاه آنکارا اسکی اسپورت به عنوان نماینده ترکیه با کشتی گیران سرشناس در این رقابت‌ها حضور دارد.

خانه کشتی شهرداری منطقه 19 به بهره برداری می‌رسد

خانه کشتی شهرداری منطقه 19 تهران با اعتباری بالغ بر 4 میلیارد تومان تا پایان سال جاری به بهره برداری می‌رسد. ساخت این سالن از سال 87 آغاز شده و قابل استفاده برای شهروندان تمامی مناطق است.