محمدرضا تابش در گفتگو با خبرنگار مهر در یزد اظهار داشت: برای اتمام این پروژه‌ ها به سه هزار میلیارد تومان نیاز است و اگر با بودجه‌ های عمرانی سالانه سازمان تربیت ‌بدنی بخواهیم آنها را به اتمام برسانیم، بیش از 10 سال برای تکمیل آنها زمان نیاز است.

وی خاطرنشان کرد: در صورت تصویب قانون اختصاص یک درصد از اعتبارات دستگاههای اجرایی، سالانه حدود دو هزار و 600 میلیارد تومان عاید ورزش کشور می ‌شود که این رقم می تواند به اتمام بسیاری از پروژه های نیمه تمام کمک کند.

نماینده مردم اردکان در مجلس با انتقاد از عدم تصویب اختصاص یک درصد اعتبارات دستگاههای اجرایی به امر ورزش بیان داشت: این قانون می ‌تواند راهگشای بسیاری از مشکلات ورزش کشور باشد.

تابش بیان داشت: تصویب قانون اختصاص یک درصد از اعتبارات دستگاههای اجرایی به امر تربیت ‌بدنی و ورزش در برنامه پنجم توسعه از سوی مجلس به منزله شوکی برای ورزش کشور خواهد بود.

نمایندگان مجلس از نحوه هزینه سهم یک درصدی ورزش اطلاع ندارند

وی عدم توجیه کامل نمایندگان و تصور آنها از اینکه اعتبارات یک درصد به طور عمده صرف کمک به تیمهای فوتبال و خرید بازیکن خواهد شد، را از عوامل مخالفت برخی نمایندگان با تصویب این قانون دانست.

تابش همچنین یادآور شد: طولانی شدن زمان تدوین آیین ‌نامه اجرایی در مورد چگونگی صرف یک درصد اعتبارات دستگاه‌ های دولتی در امر ورزش بعد از گذشت هفت ماه و عدم حصول نتیجه ‌ای عملی از آثار اجرایی این مصوبه در پروژه ‌های نیمه تمام حوزه‌ های انتخابیه نمایندگان از دیگر عوامل مخالفت آنها با این پیشنهاد است.

وی ادامه داد: احکام خوبی در قانون برنامه پنجم برای حمایت از ورزش تصویب شده که امیدواریم با تعامل مثبت دولت و مجلس، اعتبارات آن در بودجه‌ های سنواتی پیش ‌بینی شود و تنگناهایی که ورزش هم‌ اکنون با آن روبروست، رفع شود.

نماینده مردم اردکان در مجلس بیان داشت: خرج ‌کردن در ورزش هزینه نیست بلکه سرمایه ‌گذاری برای سلامت و شادابی و نشاط افراد جامعه است و این سرمایه ‌گذاری از ضروریات جامعه جوان ایرانی است.

تابش، مجلس را پشتیبان همیشگی ورزش و ورزشکاران دانست و خاطرنشان کرد: نمایندگان مجلس در شهرها و کمیسیونهای مختلف،حمایتهای خود را نسبت به ورزش کشور معطوف خواهند داشت.

بازار لواز و تجهیزات سوارکاری باید از انحصار خارج شود

رئیس فدراسیون سوارکاری کشورمان در بخش دیگری از سخنان خود، سوء استفاده برخی دلالان و واردکنندگان سودجو از کم‌ اطلاعی خریداران و فروش اسبهای بی ‌کیفیت با قیمتهای گزاف و در انحصار قرار گرفتن لوازم و تجهیزات سوارکاری و عرضه آن با چندین برابر قیمت را عاملی در سلب اعتماد مردم و پدید آوردن ذهنیت منفی نسبت به این ورزش دانست.

وی تاکید کرد: این انحصار باید از دست گروهی خاص که تاکنون سودجویی‌های بسیاری کرده اند، خارج شود تا قیمتها تعدیل شود.

تابش از مسئولان امور دامپزشکی، گمرک و بازرگانی خواست تا دقت بیشتری نسبت به صیانت از حقوق مردم در این زمینه داشته باشند.