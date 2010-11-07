نگاهی به کاریکاتور روز رسانه های عربی

به گزارش خبرگزاری مهر، در کاریکاتورهای امروز مسائل آمریکا همچون سفر رئیس جمهور این کشور به هند و انتخابات اخیر آن بیشترین توجه رسانه های جهان عرب را به خود اختصاص داده است.

روزنامه عکاظ چاپ عربستان سعودی در شماره امروز کاریکاتور خود پیروزی جمهوریخواهان در انتخابات میاندوره ای کنگره آمریکا را مورد توجه قرار داد. در این کاریکاتور رقیب انتخاباتی باراک اوباما یعنی جمهوریخواهان با مشتی گره کرده خطاب به رئیس جمهور آمریکا می گوید "ما می توانیم" در انتخابات پیروز شویم.

روزنامه الایام بحرین نیز به موضوع صلح در خاورمیانه پرداخته است و ابومازن رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین را در قالب مسافری به تصویر کشیده که در انتظار قطار صلح است که تاخیر کرده است.

روزنامه السفیر لبنان نیز اختلافات سران جهان عرب و نبود اتحاد و مواضع یکسان میان آنها را موضوع روز کاریکاتور خود قرار داده است. در این کاریکاتور بر روی لباس محلی اعراب نوشته شده آدرس سایت ما را مشاهده کنید: com.اختلافات/سران عرب.www

پایگاه خبری فلسطین الیوم نیز به موضوع حمله تروریست ها به کلیسای سیده النجات بغداد و تخریب یک مسجد در جنوب فلسطین اشغالی توسط صهیونیست ها پرداخته است. در این تصویر یکی از عناصر القاعده با مشاهده در آینه انعکاس تصویر خود را به شکل یک صهیونیست می بیند که این امر بیانگر آن است که حمله به کلیساها و اماکن مقدس در عراق و فلسطین یک اقدام صهیونیستی است.

روزنامه الشرق الاوسط چاپ لندن نیز در کاریکاتور روز خود به لبنان توجه کرده است. در این کاریکاتور یک لبنانی را در حالیکه میان زمین و هوا معلق قرار دارد به تصویر کشیده شده است. این کاریکاتور به اوضاع ناپایدار سیاسی لبنان اشاره دارد.

روزنامه الاتحاد امارات به ناتوانی رهبران سیاسی عراق در کنترل اوضاع سیاسی و امنیتی عراق اشاره کرده است. در این کاریکاتور اوضاع نابسامان عراق به شکل آتش مهارنشدنی و کپسول آتش نشانی را به شکل تشکیل دولت عراق که راه حل بحران این کشور است را به تصویر کشیده که در حال حاضر استفاده از آن امکانپذیر نیست و رهبران سیاسی عراق همچنان در انتظار مهار این آتش و تشکیل دولت هستند.

روزنامه الحیات چاپ لندن نیز به سفر باراک اوباما به هند که تحت تدابیر شدید امنیتی صورت گرفته پرداخته است.