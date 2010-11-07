تلفات جاده ای در آذربایجان غربی 23 درصد افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، سرهنگ جعفر اشرف رضایی در نشست هفتگی با خبرنگاران افزود: در جاده های آذربایجان غربی امسال تصادفات جرحی نیز حدود 25 درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته و تصادفات خسارتی راه های ارتباطی استان نیز 15 درصد کاهش یافته است.

وی تعداد تصادفات امسال راه های آذربایجان غربی را 3431 فقره ذکر کرد و گفت: 310 فقره از این تصادفات منجر به فوت و 1690 فقره منجر به جرحی و تعداد 1431 فقره منجر به خسارت شده است.

این مسئول، عامل اصلی تصادفات را انسان، سبقت غیرمجاز، سرعت غیرمجاز و انحراف به چپ اعلام کرد.

وی یادآور شد: برای کاهش میزان تصادفات جاده ای این استان، در 15 نقطه حادثه خیر جاده ها با دوربین ها و تجهیزات مدرن کنترل می شوند.

سرهنگ اشرف رضایی گفت: تعداد چهار نقطه دیگر حادثه خیز استان در مسیرهای ارومیه به مهاباد، ارومیه به سلماس، میاندوآب به مهاباد و میاندوآب به بوکان نیز تا پایان سال اصلاح می شود.

رئیس پلیس راه آذربایجان غربی همچنین افزود: اداره کل راه و ترابری آذربایجان غربی تعداد 20 دستگاه خودرو در اختیار پلیس راه استان برای کنترل نامحسوس قرار است در اختیار پلیس قرار دهد.