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۱۶ آبان ۱۳۸۹، ۱۴:۴۴

تلفات جاده ای در آذربایجان غربی 23 درصد افزایش یافت

تلفات جاده ای در آذربایجان غربی 23 درصد افزایش یافت

ارومیه - خبرگزاری مهر: رئیس پلیس راه آذربایجان غربی گفت: تلفات جاده ای در این استان در سال جاری 23 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافته است.

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، سرهنگ جعفر اشرف رضایی در نشست هفتگی با خبرنگاران افزود: در جاده های آذربایجان غربی امسال تصادفات جرحی نیز حدود 25 درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته و تصادفات خسارتی راه های ارتباطی استان نیز 15 درصد کاهش یافته است.

وی تعداد تصادفات امسال  راه های آذربایجان غربی را 3431 فقره ذکر کرد و گفت: 310 فقره از این تصادفات منجر به فوت و 1690 فقره منجر به جرحی و تعداد 1431 فقره منجر به خسارت شده است.

این مسئول، عامل اصلی تصادفات را انسان، سبقت غیرمجاز، سرعت غیرمجاز و انحراف به چپ اعلام کرد.

وی یادآور شد: برای کاهش میزان تصادفات جاده ای این استان، در 15 نقطه حادثه خیر جاده ها با دوربین ها و تجهیزات مدرن کنترل می شوند.

سرهنگ اشرف رضایی گفت: تعداد چهار نقطه دیگر حادثه خیز استان در مسیرهای ارومیه به مهاباد، ارومیه به سلماس، میاندوآب به مهاباد و میاندوآب به بوکان نیز تا پایان سال اصلاح می شود.

رئیس پلیس راه آذربایجان غربی همچنین افزود: اداره کل راه و ترابری آذربایجان غربی تعداد 20 دستگاه خودرو در اختیار پلیس راه استان برای کنترل نامحسوس قرار است در اختیار پلیس قرار دهد.

کد مطلب 1186742

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