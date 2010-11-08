هدفمندکردن یارانه ها یک تکلیف است

سیدامیرحسین قاضی‎زاده هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد اظهار داشت: هدفمندکردن یارانه‎ها از 30 سال پیش مبنای فکر و تصمیم گیری دولت‎ها بوده و در این مدت برای اجرای آن برنامه‎ریزی دقیقی صورت گرفته است.

وی فروش نفت و گاز را از مهمترین منابع برای پرداخت یارانه‎ها دانست و عنوان کرد: هم اکنون مردم ایران سالانه نیم میلیون بشکه نفت مصرف می کنند که اگر روند مصرف سوخت اینگونه ادامه یابد، در 10 سال آینده حتی یک ریال درآمد نفتی نخواهیم داشت که بخواهیم بخشی از آن را به مردم یارانه بدهیم.

قاضی‎زاده تصریح کرد: دولت برای واردات هر لیتر بنزین 900 تومان می پردازد و آن را با قیمت هر لیتر صد تومان به مردم می فروشد.

وی افزود: در این میان دولت 800 تومان برای هر لیتر بنزین هزینه و این مبلغ را از محل فروش نفت و گاز و مالیات تامین می کند و این در حالیست که سهم مالیات مجموعه بازار، اصناف و مشاغل توزیعی کمتر از هفت درصد کل بودجه کشور است.

وی اذعان داشت: زمانی که دولت پول نفت را در بازار خرج می کند، قدرت رقابت بخش خصوصی به شدت تضعیف می شود و بازار در انحصار دولت قرار می گیرد که حذف یارانه‎ها این مشکل را برطرف خواهد کرد.

وی با اشاره به افزایش نرخ تورم در نتیجه اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها تاکید کرد: تورم مسئله‎ای طبیعی و بدیهی در اقتصاد کشورهاست و در کشوری مانند ترکیه یا بسیاری از کشورهای دیگر مردم سال‎ها تورم 75 درصدی را تحمل کرده‎اند تا اینکه امروز به رشد اقتصادی خوبی رسیده اند.

نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در عین حال شدت و سرعت افزایش نرخ تورم در دولت فعلی کمتراز دولتهای قبلی بوده است.

قاضی زاده هاشمی وضع اقتصادی کشور را مناسب ارزیابی و خاطرنشان کرد: ایران در مقایسه با کشورهای دیگر منطقه بزرگترین اقتصاد را داراست و براساس آمار بین المللی نوزدهمین اقتصاد جهان است که این برای کشور ما رتبه خوبی است.