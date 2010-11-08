هدفمندکردن یارانه ها یک تکلیف است

سیدامیرحسین قاضیزاده هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد اظهار داشت: هدفمندکردن یارانهها از 30 سال پیش مبنای فکر و تصمیم گیری دولتها بوده و در این مدت برای اجرای آن برنامهریزی دقیقی صورت گرفته است.
وی فروش نفت و گاز را از مهمترین منابع برای پرداخت یارانهها دانست و عنوان کرد: هم اکنون مردم ایران سالانه نیم میلیون بشکه نفت مصرف می کنند که اگر روند مصرف سوخت اینگونه ادامه یابد، در 10 سال آینده حتی یک ریال درآمد نفتی نخواهیم داشت که بخواهیم بخشی از آن را به مردم یارانه بدهیم.
قاضیزاده تصریح کرد: دولت برای واردات هر لیتر بنزین 900 تومان می پردازد و آن را با قیمت هر لیتر صد تومان به مردم می فروشد.
وی افزود: در این میان دولت 800 تومان برای هر لیتر بنزین هزینه و این مبلغ را از محل فروش نفت و گاز و مالیات تامین می کند و این در حالیست که سهم مالیات مجموعه بازار، اصناف و مشاغل توزیعی کمتر از هفت درصد کل بودجه کشور است.
وی اذعان داشت: زمانی که دولت پول نفت را در بازار خرج می کند، قدرت رقابت بخش خصوصی به شدت تضعیف می شود و بازار در انحصار دولت قرار می گیرد که حذف یارانهها این مشکل را برطرف خواهد کرد.
وی با اشاره به افزایش نرخ تورم در نتیجه اجرای طرح هدفمندی یارانهها تاکید کرد: تورم مسئلهای طبیعی و بدیهی در اقتصاد کشورهاست و در کشوری مانند ترکیه یا بسیاری از کشورهای دیگر مردم سالها تورم 75 درصدی را تحمل کردهاند تا اینکه امروز به رشد اقتصادی خوبی رسیده اند.
نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در عین حال شدت و سرعت افزایش نرخ تورم در دولت فعلی کمتراز دولتهای قبلی بوده است.
قاضی زاده هاشمی وضع اقتصادی کشور را مناسب ارزیابی و خاطرنشان کرد: ایران در مقایسه با کشورهای دیگر منطقه بزرگترین اقتصاد را داراست و براساس آمار بین المللی نوزدهمین اقتصاد جهان است که این برای کشور ما رتبه خوبی است.
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