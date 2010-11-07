به گزارش خبرگزاری مهر، با پایان یافتن مرحله اول فیلم‌برداری "گلچهره" که از سوم آبان ماه سال جاری در شهر ورامین آغاز شده بود، گروه تولید برای ادامه فیلم‌برداری عازم شهر بیرجند می‌باشند.

گروه صحنه و لباس با مدیریت بهزاد آدینه از اوایل مهر ماه در شهر بیرجند مستقر بوده و هم اکنون در حال ساخت بخش‌های نهایی شهرکی در لوکشین‌های‌ انتخابی هستند که پس از اتمام آن و از 19 آبان ماه مرحله دوم فیلمبرداری با نقش‌آفرینی مسعود رایگان، لادن مستوفی، هدایت هاشمی و حسین محب‌اهری آغاز می‌شود.

فیلم‌برداری این فیلم پس از ورامین در شهرهای های بیرجند، خواف، مشهد و کابل ادامه می‌یابد. در خلاصه داستان "گلچهره" آمده است:دولت کمونیستی نجیب‌الله سقوط کرده است و مجاهدین بر کابل مسلط گشته‌اند. اشرف خان صاحب سینمای کابل در آن میان می‌خواهد سینمایش را باز سازی کند اما یکپارچگی دولت دیری نمی‌پاید و جنگ‌های داخلی بار دیگر از خرابه‌های کابل سر برمی‌آورد.

سایر عوامل فیلم عبارتند از مدیر فیلمبرداری: هومن بهمنش، مشاور تهیه‌کنند: حسین صابری، مجری طرح و مدیر تولید: حسن نجم، مدیر برنامه‌ریزی و دستیار اول کارگردان: مسعود میمی، صدابردار: مازیار شیخ محبوبی، طراح گریم: علیرضا خورشید، طراح صحنه و لباس: بهزاد آدینه، جلوه‌های ویژه: اصغر پورهاجریان و تدوین: نازنین مفخم.