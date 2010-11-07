بار اصلی اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها بر دوش حمل و نقل است

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی چمران در حاشیه مراسم اختتامیه نخستین نمایشگاه و جشنواره حمل و نقل و ترافیک که عصر شنبه در بوستان گفتگو برگزار شد با بیان این مطلب اظهار کرد: چهره هر شهر به محض ورود به آن با ترافیکش مشخص می شود و بنابراین می توان پیشرفت یا عدم پیشرفت یک شهر را به خوبی مشاهده کرد.

وی ادامه داد: ترافیک برای ما خسارات بسیار زیادی در هر سال به دنبال دارد که کمتر به آن توجه می کنیم، آلودگی هوا، آلودگی صوتی، اتلاف وقت و انرژی، مصرف بی رویه سوخت، امراض جسمی، ناراحتی های روحی و روانی و هزینه های درمان و... بخشی از خساراتی است که ما متحمل می شویم.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران تصریح کرد: با اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها هچنین پیش بینی می شود که تمایل استفاده از موتورسیکلت نیز افزایش یابد که ما باید تلاش کنیم تعداد موتورسیکلت ها در شهر بیشتر نشود زیرا موتورسیکلت ها مشکلات عدیده ای برای شهر ایجاد می کنند که از جمله آنها می توان به آلودگی صوتی بسیار زیاد، کاهش ایمنی در سطح معابر و... اشاره کرد.

وی از ارایه مصوبه ای به هیات دولت درمورد رعایت استانداردها در ساخت موتورسیکلت ها و نظارت بیشتر موسسه استاندارد به این مهم خبر داد وگفت: نباید اجازه دهیم هر کارخانه ای با کمترین امکانات اقدام به تولید و عرضه موتورسیکلت کند و با قیمت ارزان موتورسیکلت هایی را ارایه ندهند که از نطر کیفیت و ایمنی در سطح بسیار پایینی باشد.

چمران با بیان اینکه ما در ترافیک تهران روزانه 15 میلیون لیتر بنزین می سوزانیم گفت: این میزان مصرف بسیار بالا است به گونه ای که حتی در کشورهایی مانند چین با چند صد میلیون جمعیت تا این حد مصرف سوخت وجود ندارد. در واقع ما هم سوخت می سوزانیم و هم ناراحت و در عذابیم و در این ترافیک از درون هم می سوزیم.

وی تاکید کرد: حل معضل ترافیک نیازمند عزم ملی است و باید دولت، مجلس و کل نظام برای حل این معضل در شهرهای مختلف کشور نیرو و توان خود را به طور کامل به کاربگیرند.

رئیس شورای شهر تهران اظهار کرد: مجلس قانون بسیار خوبی مانند قانون توسعه حمل و نقل و مدیریت مصرف سوخت را به تصویب رساند که براساس آن باید سالانه چهار هزار میلیارد به توسعه حمل و نقل عمومی درون شهری و 6 هزار میلیارد حمل و نقل برون شهری اختصاص یابد اما از سال 86 که این قانون به تصویب رسیده هنوز به طور کامل اجرایی نشده، در چنین شرایطی که ترافیک در شهر تهران به سمت پارکینگ ثابت پیش می رود و طرح هدفمند کردن یارانه ها نیز در دست اجرا قرار دارد، انتظار می رود مجلس مصوبات قانونی را در بودجه در نظر گرفته و اعتبارات مصوب محقق شود.

وی در ادامه گفت: هزینه کردن در بخش توسعه حمل و نقل عمومی در واقع هزینه نیست بلکه سرمایه گذاری ای است که در آینده نتایج آن را می بینیم.

چمران تصریح کرد: سالانه 400 هزار خودروی جدید وارد شهر می شود و در چنین شرایطی حتی برای حفظ وضعیت موجود و جلوگیری از سنگین تر شدن ترافیک باید تلاش و زحمت زیادی کشید، چنانچه امسال در مهرماه اگر وضعیت ترافیک بهتر از سال گذشته نبود، بدتر هم نبود و برای همین موضوع تلاش زیادی کشیده شده، اگر چه ما به این حد راضی و قانع نیستیم و انتظار داریم با حمایت و همکاری همه ارگان ها و نهادها و عزم ملی بتوانیم روند توسعه حمل و نقل عمومی را تسریع کرده و شاهد کاهش ترافیک در شهر باشم.

وی در ادامه با بیان اینکه مجلس مصوبه ای داشته که بر اساس آن سن خودروهایی که ملزم به مراجعه به مراکز معاینه فنی هستند از 2 سال به 5 سال افزایش داشته است گفت: ما در این مورد گله مند هستیم چون در شهری مانند تهران، خودروها حتی باید قبل از 2 سال هم ملزم به مراجعه به مراکز معاینه فنی شوند و 5 سال واقعا یک خودرو فرسوده شده، چنانچه در اکثر کشورهای جهان بعد از 5 سال دیگر یک اتومبیل را از رده خارج می کنند آن وقت ما تازه می گوییم بعد از 5 سال خودروها به دریافت برگه معاینه فنی ملزم شوند.

رئیس شورای شهر افزود: ما در تلاشیم تا لایحه ای را برای ارایه به مجلس آماده کنیم تا در مورد این موضوع بازنگری و تجدید نظر شود و بتوانیم وضعیت را به حالت قبل بازگردانیم.

وی همچنین از نحوه اخذ عوارض از خودروها انتقاد کرد و گفت: ما هرچه خودرویی گران قیمت تر باشد از آن عوارض بیشتری می گیرم که این موضوع اصلا پایه و اساسی منطقی ندارد، زیرا معیار باید میزان تولید آلایندگی ، مصرف بالای سوخت و خساراتی که یک خودرو به دنبال دارد باشد و این منطقی نیست که ما از یک خودروی فرسوده که بیشتر سوخت مصرف می کند و آلایندگی بیشتری هم دارد عوارض کمتری دریافت کنیم.