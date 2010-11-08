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۱۷ آبان ۱۳۸۹، ۸:۴۶

اخلاق نقادی-12/

نقد آراء هدف مشترک دنیای امروز برای رسیدن به حقیقت است

نقد آراء هدف مشترک دنیای امروز برای رسیدن به حقیقت است

استاد فلسفه دانشگاه وندربیلت با اشاره به اینکه هر نقدی در جای خود قابل تأمل است، گفت: در واقع نقد دیدگاه دیگران به مثابه پروژه‌ای مشترک برای بشریت است، نقد دیگران و اصلاح آراء بخشی از پروژه بشر برای رسیدن به حقیقت است.

دکتر جان لچز استاد فلسفه دانشگاه وندربیلت آمریکا در مورد چگونگی نقد نظرات و آثار دیگران به خبرنگار مهر گفت: نقد دیگران باید همراه با دقت و احترام باشد. نقد دیگران در دنیای کنونی متأثر از شرایط حاکم است. اگر اعتقاد به عدم تعین در دنیای کنونی داریم نباید هر فکر و اندیشه‌ای را قطعی و مسلم بپنداریم.

وی افزود: این تصور باعث می‌شود که دیدگاه عرضه شده از هر کسی را با دقت بنگریم و حکم کلی به اشتباه بودن آن ندهیم. در واقع نقد دیدگاه دیگران به مثابه پروژه‌ای مشترک برای بشریت است.

مؤلف "ارتباط فلسفه با زندگی" در ادامه تصریح کرد: نقد دیگران و اصلاح آراء به عنوان بخشی از پروژه بشر برای رسیدن به حقیقت است.

وی در مورد این موضوع که در نقد دیگران به فرضها توجه دارد یا استدلالها، گفت: آنچه برای بنده جالب و جذاب است استدلالها هستند. وقتی به سراغ فرضها برای نقد برویم آنرا برای استدلال دشوار خواهیم یافت. فرضها وقتی ایجاد اشکال می‌کنند که از انسجام منطقی و مناسبی برخوردار نباشند.

لچز در مورد ضوابط اخلاق نقد تصریح کرد: در مورد نقد دیگران ضوابط اخلاقی خاص و مشخصی وجود ندارد. این ضوابط انعطاف ناپذیر هستند. اما به رغم این موضوع، فرض باید این باشد که اگر دیدگاه ما نقد و اشتباه پنداشته شد باید به این دیدگاه توجه و به آن احترام بگذاریم.

مؤلف "ذهن و فلسفه" تأکید کرد: به عبارت دیگر دیدگاهی که دیدگاه ما را قابل قبول نمی‌داند و بر آن نقد دارد باید محترم شمرده شود. نه تنها آن دیدگاه شایسته احترام است بلکه شخص صاحب آن دیدگاه نیز سزاوار ستایش و احترام است.

کد مطلب 1186760

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