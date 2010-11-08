نقد آراء هدف مشترک دنیای امروز برای رسیدن به حقیقت است

دکتر جان لچز استاد فلسفه دانشگاه وندربیلت آمریکا در مورد چگونگی نقد نظرات و آثار دیگران به خبرنگار مهر گفت: نقد دیگران باید همراه با دقت و احترام باشد. نقد دیگران در دنیای کنونی متأثر از شرایط حاکم است. اگر اعتقاد به عدم تعین در دنیای کنونی داریم نباید هر فکر و اندیشه‌ای را قطعی و مسلم بپنداریم.

وی افزود: این تصور باعث می‌شود که دیدگاه عرضه شده از هر کسی را با دقت بنگریم و حکم کلی به اشتباه بودن آن ندهیم. در واقع نقد دیدگاه دیگران به مثابه پروژه‌ای مشترک برای بشریت است.

مؤلف "ارتباط فلسفه با زندگی" در ادامه تصریح کرد: نقد دیگران و اصلاح آراء به عنوان بخشی از پروژه بشر برای رسیدن به حقیقت است.

وی در مورد این موضوع که در نقد دیگران به فرضها توجه دارد یا استدلالها، گفت: آنچه برای بنده جالب و جذاب است استدلالها هستند. وقتی به سراغ فرضها برای نقد برویم آنرا برای استدلال دشوار خواهیم یافت. فرضها وقتی ایجاد اشکال می‌کنند که از انسجام منطقی و مناسبی برخوردار نباشند.

لچز در مورد ضوابط اخلاق نقد تصریح کرد: در مورد نقد دیگران ضوابط اخلاقی خاص و مشخصی وجود ندارد. این ضوابط انعطاف ناپذیر هستند. اما به رغم این موضوع، فرض باید این باشد که اگر دیدگاه ما نقد و اشتباه پنداشته شد باید به این دیدگاه توجه و به آن احترام بگذاریم.

مؤلف "ذهن و فلسفه" تأکید کرد: به عبارت دیگر دیدگاهی که دیدگاه ما را قابل قبول نمی‌داند و بر آن نقد دارد باید محترم شمرده شود. نه تنها آن دیدگاه شایسته احترام است بلکه شخص صاحب آن دیدگاه نیز سزاوار ستایش و احترام است.