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۱۶ آبان ۱۳۸۹، ۱۷:۳۲

ایده های جدید آموزش فرش بافی مورد حمایت قرار می گیرد

ایده های جدید آموزش فرش بافی مورد حمایت قرار می گیرد

بوشهر - خبرگزاری مهر: معاون برنامه ریزی و توسعه منابع انسانی سازمان بازرگانی استان بوشهر گفت: ایده های جدید و نوین در صنعت فرش بافی مورد حمایت این سازمان و مرکز ملی فرش ایران قرار می گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، امین کهوا بعد از ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: آن دسته از افرادی که در صنعت فرش بافی استان بوشهر فعالیت می کنند می توانند با ارائه ایده های طرحهای نوین آموزشی شانس خود را در این طرح  مورد سنجش قرار دهند.

معاون برنامه ریزی و توسعه منابع انسانی سازمان بازرگانی استان بوشهر گفت: یکی از مهمترین سیاستهای مرکز آموزش وزارت بازرگانی ارائه آموزشهای بهینه و اثربخش از طریق به کارگیری روشهای نوین و روزآمد با هدف توسعه دانش فنی و مهارتهای علمی دانش آموختگان رشته های مختلف تجاری در کشور است.

کهوا افزود: در همین راستا بهره گیری از روشهای آموزش مجازی به صورت پخش از شبکه های سراسری و استانی یا بسته های آموزشی برای مخاطبین خاص و عام و به صورت هدفمند برای افزایش مهارت فنی و ارتقای دانش علمی بافندگان و فعالین عرصه فرش دستباف در دستور کار مرکز ملی فرش ایران قرار گرفته است.

وی از تمامی صاحب نظران و خبرگان هم استانی که دارای ایده های خلاق هستند، دعوت کرد طرحهای خود را قالب فیلم و گزارش حداکثر تا تاریخ 25 آذر به سازمان بازرگانی استان بوشهر ارسال کنند.

کد مطلب 1186766

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