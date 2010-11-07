" نویسنده پشت پرده" پولانسکی نامزد هفت جایزه فیلم اروپا شد

به گزارش مهر از هالیوود ریپورترجدیدترین فیلم رومن پولانسکی در هفت رشته از جمله بهترین فیلم , بهترین کارگردان و بهترین بازیگر نقش اول مرد نامزد جایزه سینمای اروپا شده است.



در رشته بهترین فیلم دیگر نامزدها عبارتند از : "عسل" ساخته سمیح کاپلانوغلو از ترکیه ، "از خدایان و شیاطین" به کارگردانی زاویه دولان از فرانسه , " لبنان" ساخته ساموئل مائوز و " آشپزخانه روح" اثر فاتح آکین از آلمان و " راز چشم هایشان" ساخته خوان خوزه کامپانلا برنده جایزه اسکار بهترین فیلم خارجی سال گذشته محصول مشترک اسپانیا و آرژانتین.



" لبنان" که سال گذشته در جشنواره ونیز ستایش شد در 5 رشته و " عسل" برنده خرس طلایی جشنواره برلین هم در 3 رشته نامزد جایزه هستند.فیلم 5/5 ساعته " کارلوس" ساخته اولیویه آسایاس را می توان از مهم‌ترین ناکامان جوایز امسال فیلم اروپا دانست.این فیلم تنها در دو رشته بهترین کارگردانی و تدوین نامزد جایزه شده است.



2300 عضو آکادمی فیلم اروپا امسال در رای‌گیری برای گزینش برندگان جایزه فیلم اروپا شرکت کردند.مراسم امسال جایزه سینمای اروپا روز چهارم دسامبر (13 آذر) در تالین مرکز جمهوری استونی برگزار می شود.

