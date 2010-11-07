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۱۶ آبان ۱۳۸۹، ۱۴:۲۴

مسابقه سراسری "اطلاعات تخصصی کتابداری" برپا می‌شود

مسابقه سراسری "اطلاعات تخصصی کتابداری" برپا می‌شود

همزمان با هفته کتاب و کتابخوانی ششمین دوره مسابقه "اطلاعات تخصصی کتابداری و اطلاع‌رسانی" برای ترغیب جامعه کتابداری به مطالعه در سطح ملی برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، ششمین دوره مسابقه اطلاعات تخصصی کتابداری به همت کتابخانه امام خمینی (ره) فرهنگسرای امید و با مشارکت خانه فرهنگ کتاب، معاونت فرهنگی ارشاد، نشر کتابدار، شرکت پارس آذرخش و شرکت پیام برپا خواهد شد.

هدف از برگزاری این مسابقه ایجاد انگیزه مطالعه، ایجاد محیط رقابت سالم بین کتابداران، آموزش ضمن خدمت با روش مطالعه، آمادگی و پیش زمینه برای شرکت دانشجویان در کنکور و معرفی مبانی جدید مطرح در حوزه کتابداری و اطلاع رسانی اعلام شده است.

در این طرح کلیه کتابداران و دانشجویان رشته کتابداری می توانند ضمن دریافت پرسشنامه مورد نظر از طریق سایت www.farhangsara.ir و www.ilisa.ir و پاسخ به یکصد سوال چهارگزینه‌ای و تخصصی این حوزه در مسابقه شرکت کنند.

 علاقه‌مندان می‌توانند از طریق ایمیل این مسابقه به آدرس bookweek89@yahoo.com یا دورنگار فرهنگسرای امید تا پایان روز 20 آذر، پاسخنامه‌های خود را ارسال کنند.

در پایان این مسابقه به 30 نفر از برگزیدگان به قید قرعه جوایزی اهدا خواهد شد
 

کد مطلب 1186772

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