کتر محمدرضا ریخته‌گران در گفتگو با خبرنگارمهر در مورد تجربه شخصی خود از شرکت در همایشهای داخلی و خارجی گفت: بطور قطع این همایشها مؤثر است. ما بطور معمول در همه جلسات نمی‎توانیم شرکت کنیم ولی بعد از گردهمایی‏ها که مقالات چاپ می‎شوند یا به صورت کتاب در می‏آیند به دست ما می‏رسند و استفاده می‏کنیم و بطور کلی اگر گردهمایی‏ها با مدیریت صحیح انجام بشود بطور قطع مؤثر است.

استاد گروه فلسفه دانشگاه تهران درمورد نقش برگزاری همایش روز جهانی فلسفه در گسترش گفتگو و تعامل بین فلسفه‌پژوهان ایرانی با فلسفه‎پژوهان دیگر فرهنگها نیز اظهارداشت: این همایش می‎تواند همه را دعوت به این کند که برای حرکتهایمان به دنبال جهت باشیم. ما امروزه طوری از پیشرفتهای اقتصادی سخن می‎گوییم که پیداست جهت حرکت را گم کرده‏ایم و فکر می‏کنیم که ذکر افزایشها و فربه شدنها کافی است. درحالی که همه اینها باید در یک جهتی باشند. این جهت را حکمت و عرفان به ما می‏آموزد. بنابراین چنین گردهمایی‏هایی می‎تواند همه کسانی را که دستی در فلسفه در داخل و خارج دارند بیشتر به این مسائل مشغول کند.