کتر محمدرضا ریختهگران در گفتگو با خبرنگارمهر در مورد تجربه شخصی خود از شرکت در همایشهای داخلی و خارجی گفت: بطور قطع این همایشها مؤثر است. ما بطور معمول در همه جلسات نمیتوانیم شرکت کنیم ولی بعد از گردهماییها که مقالات چاپ میشوند یا به صورت کتاب در میآیند به دست ما میرسند و استفاده میکنیم و بطور کلی اگر گردهماییها با مدیریت صحیح انجام بشود بطور قطع مؤثر است.
استاد گروه فلسفه دانشگاه تهران درمورد نقش برگزاری همایش روز جهانی فلسفه در گسترش گفتگو و تعامل بین فلسفهپژوهان ایرانی با فلسفهپژوهان دیگر فرهنگها نیز اظهارداشت: این همایش میتواند همه را دعوت به این کند که برای حرکتهایمان به دنبال جهت باشیم. ما امروزه طوری از پیشرفتهای اقتصادی سخن میگوییم که پیداست جهت حرکت را گم کردهایم و فکر میکنیم که ذکر افزایشها و فربه شدنها کافی است. درحالی که همه اینها باید در یک جهتی باشند. این جهت را حکمت و عرفان به ما میآموزد. بنابراین چنین گردهماییهایی میتواند همه کسانی را که دستی در فلسفه در داخل و خارج دارند بیشتر به این مسائل مشغول کند.
نظر شما