پیمان اسماعیلی که از چندی پیش مشغول نگارش رمان "تصویر یک پیشگویی در شب" است درباره این کتاب به خبرنگار مهر گفت: می توان اینگونه گفت که کتاب به بخش‌های پایانی رسیده است ولی کار به گونه‌ای است که نمی‌توانم بگویم با چه سرعتی این بخش‌ها نهایی شده و رمان تمام می‌شود.

وی ادامه داد: همانطور که پیش از این هم اشاره کرده بودم این نام برای کتاب موقت است و این احتمال وجود دارد زمان تحویل آن به ناشر نامش را تغییر دهم.

نویسنده مجموعه داستان "جیب‌های بارانی ات را بگرد" با اشاره به اینکه تلاش می‌کند اثر تا نیمه اول سال آینده به ناشر سپرده شود بیان کرد: اگر این اتفاق بیفتد فاصله این کتاب با کتاب قبلی‌ام، سه سال می‌شود که به نظرم معقول است.

اسماعیلی در پایان اشاره کرد: تم داستانی این رمان را می‌توان تلفیقی از کارهای گذشته‌ام دانست که هم به مسائل اجتماعی و شهری می‌پردازد هم تم اقلیمی دارد. داستان دارای سه شخصیت اصلی است که ممکن است در بازبینی نهایی نقش آنها در برخی بخش‌ها کمرنگ یا پررنگ‌تر شود.