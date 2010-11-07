پیشنهاد ایجاد "شورای عالی صیانت از منابع ملی" در برنامه پنجم

عماد حسینی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر با اعلام این خبر اظهار داشت: کمیسیون انرژی مجلس پیشنهادات متنوع و متفاوتی به کمیسیون تلفیق ارائه کرد و بسیاری از این پیشنهادات در کمیسیون تلفیق رای آورد.

وی گفت: پیشنهاد مهمی که کمیسیون انرژی ارائه کرد و با اختلاف یکی دو رای در کمیسیون به تصویب نرسید تشکیل شورای عالی صیانت از منابع ملی بود و هم اکنون کمیسیون تلاش دارد تا این پیشنهاد در زمان بررسی مواد مربوط به انرژی در صحن مجلس مطرح شود.

وی گفت: متاسفانه در برداشت از مخازن نفت و گاز کم توجهی هایی صورت می گیرد و ما نیازمند تشکیل شورای راهبردی برای مدیریت برداشت ها از مخازن نفت و گاز هستیم.

حسینی یادآور شد: هم اکنون برداشت ما از مخازن نفت و گاز یا به دلیل فشار چاه یا با تزریق گاز صورت می گیرد. همچنین چاه های ما در نیمه دوم عمرشان هستند و نسبت به برداشت از آنها کم توجهی می شود. این برداشت ها برداشت هایی غیر صیانتی است و موجب می شود برداشت های بعدی را از دست بدهیم در حالیکه که اگر برداشت ها مدیریت شود برداشت ما از این مخازن چند برابر می شود.

نماینده قروه گفت: هنگام بررسی این پیشنهاد در کمیسیون تلفیق دول با آن مخالفت کرد و با اختلاف کمی این پیشنهاد به تصویب نرسید ما تلاش داریم پیشنهاد مذکور را در صحن علنی مطرح کنیم.

وی یادآور شد: شورای عالی صیانت از منابع ملی در صورت تشکیل شامل وزیر نفت به عنوان رئیس این شورا، معاون اجرایی رئیس جمهور، رئیس کمیسیون انرژی و 2 تن از نمایندگان مجلس خواهد بود.