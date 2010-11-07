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۱۶ آبان ۱۳۸۹، ۱۴:۵۵

حسینی به مهر خبر داد:

پیشنهاد ایجاد "شورای عالی صیانت از منابع ملی" در برنامه پنجم

پیشنهاد ایجاد "شورای عالی صیانت از منابع ملی" در برنامه پنجم

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی از ارائه پیشنهاد این کمیسیون مبنی بر تشکیل شورای عالی صیانت از منابع ملی برای گنجاندن در قانون برنامه پنجم توسعه خبر داد.

عماد حسینی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر با اعلام این خبر اظهار داشت: کمیسیون انرژی مجلس پیشنهادات متنوع و متفاوتی به کمیسیون تلفیق ارائه کرد و بسیاری از این پیشنهادات در کمیسیون تلفیق رای آورد.

وی گفت: پیشنهاد مهمی که کمیسیون انرژی ارائه کرد و با اختلاف یکی دو رای در کمیسیون به تصویب نرسید تشکیل شورای عالی صیانت از منابع ملی بود و هم اکنون کمیسیون تلاش دارد تا این پیشنهاد در زمان بررسی مواد مربوط به انرژی در صحن مجلس مطرح شود.

وی گفت: متاسفانه در برداشت از مخازن نفت و گاز کم توجهی هایی صورت می گیرد و ما نیازمند تشکیل شورای راهبردی برای مدیریت برداشت ها از مخازن نفت و گاز هستیم.

حسینی یادآور شد: هم اکنون برداشت ما از مخازن نفت و گاز یا به دلیل فشار چاه یا با تزریق گاز صورت می گیرد. همچنین چاه های ما در نیمه دوم عمرشان هستند و نسبت به برداشت از آنها کم توجهی می شود. این برداشت ها برداشت هایی غیر صیانتی است و موجب می شود برداشت های بعدی را از دست بدهیم در حالیکه که اگر برداشت ها مدیریت شود برداشت ما از این مخازن چند برابر می شود.

نماینده قروه گفت: هنگام بررسی این پیشنهاد در کمیسیون تلفیق دول با آن مخالفت کرد و با اختلاف کمی این پیشنهاد به تصویب نرسید ما تلاش داریم پیشنهاد مذکور را در صحن علنی مطرح کنیم.

وی یادآور شد: شورای عالی صیانت از منابع ملی در صورت تشکیل شامل وزیر نفت به عنوان رئیس این شورا، معاون اجرایی رئیس جمهور، رئیس کمیسیون انرژی و 2 تن از نمایندگان مجلس خواهد بود.

کد مطلب 1186778

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