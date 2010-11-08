ضیافت سالروز تأسیس جمهوری ترکیه برسر مسئله حجاب تحریم شد

مقامات ارتش ترکیه شرکت یک مراسم رسمی را که روز جمعه هفتم آبان‌ماه در کاخ ریاست جمهوری این کشور برگزار شده بود به علت پوشش حجاب همسر رئیس جمهوری این کشور تحریم کردند.

غیبت افسر ارشد ترکیه در مراسمی که جمعه شب توسط عبدالله گل رئیس جمهوری این کشور به منظور گرامی داشت سالروز تشکیل ترکیه مدرن و سکولار در سال 1923 برگزار شده بود بسیار نمایان و آشکار بود.

در این میان همچنین حزب جمهوریخواه مردم در ترکیه نیز که اپوزیسیون اصلی محسوب می‌شوند از پذیرش دعوت عبدالله گل امتناع کرد.

این مراسم درحالی برگزار شده بود که بانوی اول ترکیه و همچنین همسر نخست وزیر این کشور و همچنین چندین نفر از همسران سران حزب حاکم عدالت و توسعه از پوشش و حجاب اسلامی استفاده کرده بودند. تحریم این ضیافت مورد انتقاد رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه قرار گرفت.

ژنرالهای ارتش ترکیه که خود را متصدیان جمهوری ترکیه می‌دانند حجاب را تهدیدی به سنتهای سکولار این کشور تلقی کرده و با هرگونه آسان‌گیری در این رابطه در مدارس و ساختمانهای دولتی مخالفت کردند.

در گذشته ژنرالها در مراسم تأسیس جمهوری ترکیه شرکت کرده‌اند اما امسال دعوت رئیس جمهوری، همسران سیاستمداران را نیز دربرگرفته بود و این امر به معنای حضور زنان با حجاب کامل در این ضیافت بود.

قانون منع روسری در دانشگاههای ترکیه اخیراً از سوی شورای عالی آموزشی اندکی تسهیل شده است.

ممنوعیت حجاب در نظام آموزشی در کاهش سطح سواد زنان تأثیرگذار است

نخست وزیر ترکیه روز جمعه 14 آبان ماه در همایش بین‌المللی زنان استانبول با ممنوعیت روسری در مدارس عمومی مخالفت کرد و اعمال این ممنوعیت را در تناقض با تلاشهای دولت برای ارتقای سطح سواد زنان دانست.

رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه در افتتاحیه همایش بین‌المللی زنان استانبول اظهار داشت: بیرون کردن زنان جوان از مدارس تنها به علت روسریهای آنها با اصول برابری، انسانیت و وجدان منافات دارد.

این همایش دو روزه صدها نفر از زنان سراسر جهان را گرد هم جمع کرده تا به بحث و بررسی درباره موضوعاتی چون حقوق زنان و پیشرفت آنها بپردازد. این همایش که از سوی مرکز تحقیقات زنان استانبول برنامه ریزی شده بخشی ازبرنامه‌های استانبول به عنوان پایتخت فرهنگی اروپا در سال 2010 است.

اردوغان در افتتاحیه این همایش گفت: دولت ترکیه گامهای انضمامی برای ترویج آموزش زنان چون ارائه بودجه کمکی، برگزاری جلسات نهضت سواد آموزی برداشته است اما ممنوعیت روسری در مدارس نتیجه عکس این تلاشها را در پی دارد.

طی سالهای بسیاری از ورود افراد محجبه به کلاسهای درس در ترکیه ممانعت به عمل می‌آمد، این درحالی است که شورای عالی آموزش در اوایل ماه اکتبر به دانشگاه استانبول به عنوان یکی از بزرگترین دانشگاه های کشور دستور داد که مدرسان از اخراج دانشجویان دختر که از ممنوعیت روسری پیروی نکرده پرهیز کند.

جزیره جه‌جو کره‌جنوبی مرکز اسلامی می‌سازد

به دنبال تلاشهای جزیره جه جو کره جنوبی برای تحقق تعهدات خود به عنوان یک شهر بین‌المللی آزاد و پاسخ به نیازهای فرهنگی گردشگران و حتی بومیان منطقه، ساخت یک مرکز اسلامی فرهنگی هم در دستور کار مسئولان این جزیره قرار گرفته است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هفته‌نامه آنلاین جه‌جو، شامانیسم و بودیسم از مذاهب بومی جزیره جه‌جو هستند و درحال حاضر جمعیت مسیحی این جزیره که دارای خودمختاری است بیشتر از قبل شده است.

براساس اظهارات کیم دائه یونگ استاد دانشگاه و مدیر فدراسیون مسلمانان کره، اکنون حدود 750 مسلمان از کشورهای اسلامی چون اندونزی، بنگلادش و پاکستان در این جزیره زندگی می‌کنند و هرسال 60 هزارگردشگر مسلمان وارد این جزیره می‌شوند.

تأثیر فرهنگی مسلمانانی که در این جزیره زندگی می‌کنند در مقایسه با نفوذ فرهنگ غربی که در زبان مدارس، فیلم، موسیقی و غذای این منطقه مشاهده می‌شود چندان قابل توجه نبوده است و مهمترین علت آن مسئله اقتصادی تلقی می‌شود.

کیم اضافه کرد: اکثر مسلمانانی که در جه‌جو زندگی می‌کنند یا کار می‌کنند ماهیگیر هستند. حدود 40 دانشجوی مسلمان نیز در دانشگاه ملی جه‌جو درحال تحصیل هستند.

کیم دائه یونگ که همچنین به عنوان نایب رئیس شورای دعوی اسلامی جنوب شرق آسیا، اقیانوس آرام و مالزی فعالیت می‌کند یادآورشد: از آنجا که کارگران مسلمان این جزیره زمانی برای اقامه نماز در اختیار ندارند نمی‌توانند نمازهای خود را به جماعت ارائه کنند. آنها همچنین روزهای جمعه برای اقامه نماز گردهم جمع نمی‌شوند.

از دیگر مصائب و مشکلات مسلمانان این جزیره چالشهای به دست آوردن غذای حلال است اگرچه براساس اظهارات کارشناسان به دست آوردن غذای حلال در جه‌جو دشوار است اما غیر ممکن هم نیست.

سعید شانو از مسلمانان این جزیره گفت: ما تنها غذای حلال مصرف می‌کنیم اما در این جزیره غذای حلال وجود ندارد بنابراین آن را از کره سفارش می دهیم. غذای حلالی که در جزیره وجود دارد در هتلهای بزرگ و مشهور قابل دسترس است.

کیم دائه یونگ مدیر فدراسیون مسلمانان کره همچنین در اظهارات خود به باورهای نادرستی اشاره کرد که کره‌ای ها از اسلام و مسلمانان دارند. بسیاری از آنها تفکرات و تصورات غلطی درباره مسلمانان و سبک زندگی آنها داشته و با چهره واقعی اسلامی آشنایی ندارند. یکی از علل این امر شبه جزیره بودن کره است و این که سیستم آموزشی مدرن از سوی مبلغان مسیحی استقرار یافته است. آنها دانشگاهها و موسسات آموزشی بسیاری در این کشور بنا کرده‌اند. در آن زمان هیچ مبلغ مسلمانی در این کشور نبوده است.

اکنون جزیره جه جو کره به دنبال ساخت یک مرکز فرهنگی اسلامی است تا بتواند پاسخگوی نیازهای معنوی و فرهنگی مسلمانانی باشد که در این جزیره سکونت دارند و همچنین مسلمانانی که از دیگر کشورها به عنوان گردشگر به جه جو سفر می‌کنند.

بیش از 5/1 میلیون مسلمان از سراسر دنیا راهی حج شده‌اند

دو هفته پیش از آغاز مراسم حج به عنوان بزرگترین گردهمایی سالانه جهان، بیش از 5/1 میلیون مسلمان از سراسر دنیا راهی شهرهای مقدس مکه و مدینه شده تا برای انجام اعمال و فرایض حج آماده شوند.

دو میلیون مسلمانان از جهان از راه دریایی از شرق افریقا از راه زمینی از کشورهای حوزه خلیج فارس و عمدتاً از راه هوایی برای مراسم حج به عنوان یکی از ارکان پنج گانه اسلام آماده شده‌اند.

این دو میلیون نفر دربرگیرنده 250 هزار نفر زائر سعودی است و براساس اظهارات مقامات سعودی این تعداد به علت محدودیتهای اسکان زائران برای برپایی خیمه و چادر نسبت به سال گذشته کمتر شده است.

مقامات حج اعلام کرده‌اند که امسال به رغم وحشت زائران از شیوع آنفلوآنزای نوع A در سال 2009 تهدیدات خاصی در رابطه با سلامت و بیماری وجود ندارد.

انتظار می‌رود مراسم حج از روز 7 ذیحجه ( 23 آبان ماه) آغاز شود اما تاریخ دقیق هنوز اعلام نشده است.

در مراسم حج امسال برای نخستین بار قطاری که مکه را به اماکن مقدس نزدیک این شهر مرتبط می‌کند مورد استفاده زائران قرار خواهد گرفت.

قطار مشائر که طول مسیر آن 18 کیلومتر است شهر مکه را به عرفات، مزدلفه و منا محل برپایی خیمه های زائران مرتبط می‌کند.

از دیگر تحولاتی که برای انجام مراسم حج 2010 رخداده است تکمیل طبقه پنجم پل جمرات است. این ساختار که سال گذشته نیز مورد استفاده قرار گرفت شبیه یک پارکینگ سرباز طولانی است. این پل به منظور جلوگیری از ازدحام جمعیت و وقایعی چون کشته شدن صدها نفر در سال 2006 ساخته شده است.

محدودیت فضای برپایی چادر در منا عامل کاهش زائران خانه خدا است

امسال فضایی که برای برپایی چادرها در منا در نظر گرفته شده بعلت انجام پروژه‌های ساخت و ساز در اماکن مقدس به 30 درصد کاهش یافته است، امری که کارشناسان آن را عامل محدود شدن تعداد زائران حج امسال می‌دانند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از عرب نیوز، سعید القریشی رئیس کمیته حج در اتاق تجارت و صنعت جده اظهار داشت: امسال تنها 1 میلیون و 75 هزار زائر خارجی به انجام فریضه حج می پردازند. علت کم بودن این تعداد این است که فضای اندکی در منا برای برپایی چادرها در نظر گرفته شده است.

وی افزود: محوطه ای که برای برپایی چادرها درنظر گرفته شده 30 درصد کاهش یافته است و علت اصلی آن انجام پروژه های ساخت و ساز است که قطار مشاعر مقدس را نیز شامل می شود. در نتیجه فضای کمتری برای چادرهای زائران موجود است.

وی اظهار داشت: وزارت حج نباید پروژه های خود را در محوطه هایی که مورد استفاده زائران قرار می گیرد انجام دهد، آنها می توانند این پروژه های ساختمانی را در مناطق کوهستانی انجام دهند. برج های منا ساختارهای موفقی است که در منطقه کوهستانی ساخته شده است که پیشتر خالی بود و مورد استفاده زائران قرار نداشت. از این رو وزارت حج باید بدنبال مناطقی باشد که این پروژه ها بدون تأثیر گذاشتن روی محوطه برپایی چادرها و خیمه ها انجام شوند.

اوایل این هفته نیز فؤاد الفارسی وزیر حج عربستان تصدیق کرد تعداد زائران امسال 1 میلیون و 75 هزار نفر است و این تعداد را 250 هزار زائر داخلی همراهی می کنند.

وی همچنین اشاره کرد که دولت ممکن است پروژه های بیشتری برای رفاه زائران اجرا کند و این وزارتخانه درحالی تبادل تجارب و اطلاعات به منظور اطمینان حاصل کردن از حرکت آرام زائران به سمت جمرات است.

عربستان آنتن‌دهی تلفن همراه در ایام حج را تضمین کرد

کمیسیون ارتباطات و فناوری اطلاعات عربستان به عنوان متولیان ارتباطات راه دور در این کشور از شرکتهای تلفن همراه خواست بیش از یک هزار دستگاه فرستنده و گیرنده امواج تلفنی در نزدیکی اماکن مقدس نصب کنند تا در ایام حج آنتن دهی مؤثر تلفنهای همراه زائران تضمین شود.

دکتر عبدالرحمان الجعفری رئیس کمیسیون ارتباطات و فناوری اطلاعات عربستان اظهار داشت که مسئله آنتن دهی تلفنهای همراه داخل اماکن مقدس و قطار مشاعر مقدس تجربه جدیدی بود.

جعفری افزود: قطار در ارتفاعات مختلفی حرکت می کند و باید این مسئله دشوار را حل می کردیم. درحال حاضر تلاشهایی برای اطمنیان حاصل کردن از میزان آنتن دهی تلفنهای همراه در ایستگاه های قطار در جریان است.

وی اظهار داشت که این کمیسیون از شرکتهای سرویس دهنده تلفن همراه خواسته طرح های خود را برای فصل حج ارائه دهند تا مورد بررسی قرار گیرند . سال گذشته مشکلات کمی در این رابطه وجود داشت ما نیز تمام تجهیزات را بررسی کرده ایم تا از مؤثر بودن این پوشش تلفنی اطمینان حاصل کنیم.

رئیس کمیسیون ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: نارسایی سال گذشته در بخش ارتباطات در نتیجه باران و صدماتی بود که به یکی از کابلها وارد شد که این امر روی شبکه تلفنهای همراه تأثیرگذار نبود.

13 هزار زائر چینی در مراسم حج امسال شرکت می‌کنند

براساس آمار منتشر شده از سوی اداره امور دینی چین، حدود 11 هزار و 200 مسلمان چینی این کشور را به مقصد عربستان سعودی ترک کرده تا فریضه حج تمتع را در مکه به جا آورند و به طور کلی انتظار می‌رود که حدود 13 هزار چینی در مراسم حج امسال شرکت کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، براساس اظهارات یانگ شولی نایب رئیس موسسه اسلامی چین، 13 هزار مسلمانان چینی از شهرهای پکن، لانژو، ارومچی، ینچوان، کونمینگ در مراسم حج امسال شرکت می‌کنند.

مقامات دولتی، پزشکان و ائمه جماعات هرگروه از زائران چینی را همراهی کرده‌اند.

نخستین هواپیما از فرودگاه زونگ چوان در شهر لانژو روز 18 اکتبر به سمت عربستان حرکت کرده و براساس برنامه ریزی‌های انجام شده عزیمت آخرین گروه زائران به سمت شهر مقدس مکه و مدینه روز چهارم نوامبر ( 13 آبان) خواهد بود.

23 میلیون مسلمان در بیش از 20 استان ، منطقه خود مختار و بخشهای کوچک این کشور زندگی می‌کنند و براساس سهمیه حج خود هرساله به عنوان یک فریضه واجب به مکه و مدینه سفر می‌کنند تا اعمال حج را به جای آورند.

هفته آگاهی درباره اسلام در بریتانیا آغاز شد

هفته آگاهی درباره اسلام در بریتانیا با محور تجلیل از انسانیت مشترک و آیه 13 سوره حجرات از روز اول نوامبر ( 10 آبان) آغاز شده و تا هفتم نوامبر 16 آبان‌ماه ادامه می‌یابد.

برگزارکنندگان مراسم هفته آگاهی اسلام در بریتانیا قرار است این هفته مراسم مختلفی را در شهرهای مختلف بریتانیا برگزار کنند.

محور موضوعات امسال این هفته آیه سیزدهم سوره حجرات است که می فرماید: اى مردم ما شما را از مرد و زنى آفریدیم و شما را ملت ملت و قبیله قبیله گردانیدیم تا با یکدیگر شناسایى متقابل حاصل کنید. در حقیقت ارجمندترین شما نزد خدا پرهیزگارترین شماست و بى‏تردید خداوند داناى آگاه است.

براساس اظهارات برگزارکنندگان، هفته آگاهی درباره اسلام در بریتانیا امسال با سفر مسلمانان به مکه همزمان شده است.

این هفته یک رویداد سالانه است که طی 16 سال گذشته در ماه نوامبر برگزار شده است.

هدف از برگزاری هفته آگاهی درباره اسلام از بین بردن باورهای نادرست درباره این دین آسمانی و نزدیک کردن پیروان تمام ادیان در سایه درک و همکاری است. مسلمانان بریتانیا به این منظور برگزاری نمایشگاهها، نشستهای سخنرانیها، ضیافتهای شام و سایر رویدادهای اجتماعی را در دستور کار دارند.

شعبه جدید دانشگاه اسلامی علیگره در هندوستان راه‌اندازی شد

دانشگاه اسلامی علیگره هندوستان شعبه جدیدی در شهر کرالا راه‌اندازی کرده و ثبت نام برای رشته‌های مدیریت اجرایی و حقوق این دانشگاه آغاز شده است.

سرسید احمد خان در سال 1875 کالج محمدین آنگلو اورینتال را راه اندازی کرد که بعدها به دانشگاه اسلامی علیگره تبدیل شد.

این دانشگاه در 130 کیلومتری جنوب شرقی دهلی پایتخت هندوستان قرار دارد و جزو نخستین مؤسساتی است که به ارائه آموزش عالی در دوره ای که هندوستان مستعمره بریتانیا بوده اقدام کرده است.

بسیاری از رهبران برجسته مسلمان، نویسندگان و علمای اردو زبان شبه قاره هند از این دانشگاه فارغ التحصیل شده اند.

این دانشگاه پس از 135 سال فعالیت اکنون شعب خود را در پنج ایالت دیگر هندوستان راه اندازی و اخیرا مرکزی در کرالا افتتاح کرده است.

مقامات این دانشگاه اظهار داشتند که آخرین مهلت ثبت نام دانشجویان مسلمان در رشته های مدیریت اجرایی و حقوق ماه آینده است و کلاسها از پایان امسال یا اوایل سال آتی میلادی آغاز می شود.

این دانشگاه اسلامی در نظر دارد شعب دیگری را به زودی در بنگال غربی، بیهار و مدهیاپرداش افتتاح کند.

احسان اوغلو نسبت به افزایش اسلام‌هراسی هشدار داد

دبیرکل سازمان کنفرانس اسلامی تأکید کرد: افزایش اسلام‌هراسی در اروپا و امریکا تداعی‌کننده یهود ستیزی دهه 1930 است که با هدف به دست آوردن اهداف سیاسی ترویج می‌شد.

اکمل الدین احسان اغلو دبیرکل سازمان کنفرانس اسلامی طی مصاحبه روز 14 آبان ماه با خبرگزاری فرانسه اظهار داشت: بیگانه‌هراسی به‌ویژه در اروپا گریبان مهاجران مسلمان را گرفته است و سیاستمدارانی که به دنبال جلب آرا هستند به رشد گروههای افراط گرایی که در پس احساسات ضد اسلامی هستند کمک می‌کنند.

دبیرکل سازمان کنفرانس اسلامی با تأکید بر اینکه افزایش اسلام‌هراسی موضوعی برای پیشبرد دستورالعمل سیاسی است گفت: دین اسلام اکنون جزئی از ادیان اروپا محسوب می‌شود.

وی یادآور شد: آنچه من را نگران می‌کند این است که مقامات سیاسی یا احزاب سیاسی به جای متوقف کرن این روند یا مبارزه با آن از این وضعیت برای اهداف سیاسی خود استفاده می‌کنند تا به حمایتهای مردمی بیشتری در انتخابات دست یابند.

اکمل الدین احسان اغلو تصریح کرد: متأسفانه در شرایطی قرار گرفته‌ایم که گویی به تازگی وارد دهه 30 شده ایم، درست زمانی که دستور العمل یهود سیتزی با افزایش فاشیسم و نازیسم به یک موضوع بزرگ سیاسی تبدیل شده بود. فکر می کنم که ما در مرحله نخست این وضعیت قرار داریم.

وی هشدار داد که براساس آمار دفتر نظارت بر اسلام‌هراسی سازمان کنفرانس اسلامی که اخیرا تأسیس شده، اپیدمی تاریک جلوه دادن تصویر اسلام به آرامی رشد می‌کند.

وی همچنین به تظاهرات ایالات متحده علیه ساخت مرکز اسلامی و مسجد نیویورک در نزدیکی محل انفجارهای یازدهم سپتامبر، جنبش ضد برقع در اروپا، ممنوعیت ساخت مناره در سوئیس و حملات فیزیکی علیه مسلمانان در دوسوی اقیانوس اطلاس نیز اشاره کرد و گفت: نهادینه شدن احساسات ضد اسلامی در اروپا نگران کننده است.

دبیرکل سازمان کنفرانس اسلامی گفت: این داستان ضد برقعی که در اروپا آغاز شده، داستان بسیار غم انگیزی است، تنها تعداد بسیار معدودی از این پوشش استفاده می کنند که این امر جزئی از آداب و روسوم قبایل خاصی در برخی از کشورها است اما کشورهایی چون فرانسه، هلند و اسپانیا با این تفکر که برقع به اسلام مرتبط می شود با قانونگذاری نسبت به آن واکنش نشان دادند.

احسان اغلو گفت: زمان این مشکلات را حل می کند، زمانی که مسلمانان در کشورهای کمتر توسعه یافته به یک سبک مدرن از زندگی برسند. اروپا باید به درک حقیقت اسلام امروز برسد و این امر یک حقیقت است که اسلام دین بیگانه ای در اروپا نیست و به دینی از ادیان اروپا تبدیل شده است.

وی کارشناس تاریخ فرهنگی اسلام و تاریخ علوم اسلامی است و پیش از فعالیت به عنوان دبیرکل سازمان کنفرانس اسلامی استاد دانشگاه استانبول در ترکیه بوده است.

اکمل الدین احسان اغلو در سال 1943 در قاهره متولد شده است و از سال 2005 تاکنون ریاست سازمان کنفرانس اسلامی را برعهده دارد.