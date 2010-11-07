پیام محسن رضایی به کنگره بزرگداشت سرداران استان همدان

به گزارش خبرگزاری مهر، در ابتدای این متن آمده است: همدان از دیرباز، مهد پرورش انسانهای مومن، آزاده، پاک سیرت و شجاع بوده است. فرزندان این خطه سرافراز، در عرصه های گوناگون، منشاء آثار و خدمات برجسته ای بوده اند. مردم همدان در دوران انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، علم و عرفان را با حماسه های بی نظیر، آمیخته اند.

در ادامه می خوانیم: دلاوری های جوانان این دیار، در دوران پر افتخار دفاع مقدس، فصل زرینی است که بر تارک تاریخ ایران می درخشد. اینجانب از حماسه آفرینی و رشادت فرماندهان و رزمندگان این استان در دوران دفاع 8 ساله، خاطرات فراوانی دارم.

این بیانیه می افزاید: سالها در کنار فرزندان شما در سنگرها، جانفشانی های آنان را شاهد بودم و از سطح استان واعزام های بی سابقه جوانان شما به جبهه های نبرد، که موجب شگفتی ناظران بین المللی گردید، تا خطوط مقدم صحنه نبرد، شاهد دلاوری های آن عزیزان بودم، لذا مطمئن هستم که تشکیل این مجامع و همایش ها، سابقه درخشان تاریخ پر افتخارِ همدان را جاودانه تر خواهد ساخت.

در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: امروز نیز که همزمان با برگزاری کنگره بزرگداشت سرداران، امیران، فرماندهان و 8000 شهید استان همدان، بار دیگر، عطرِ حماسه، جهاد و شهادت در این استان پراکنده شده، فرصت مغتنمی است که با شهیدان، تجدید پیمان کنیم و به ادامه مسیرشان، بیش از گذشته، کمر همت ببندیم.

در بخش پایانی این بیانیه می خوانیم: اینجانب به نوبه خود، ضمن سپاس از دست اندرکاران برگزاری این نکوداشت، به روح تابناک شهیدان آن دیار، درود می فرستم و برای قاطبه مردم وفادار و فداکارِ همدان، بویژه نیروهای مسلحِ آن خطه، تحت زعامت و فرماندهیِ فرمانده معظم کل قوا، از درگاه حضرت حق، توفیق و سرافرازی، طلب می کنم.