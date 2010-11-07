به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت دولت در راستای حمایت از مددجویان تحت پوشش تامین اجتماعی بخصوص زنان سرپرست خانوار و ایجاد تسهیلات رفاهی برای این افراد با بهر مندی مددجویان تامین اجتماعى از امتیازات آیین نامه تامین مسکن معلولان از جمله معافیت از پرداخت‌ هزینه‌های مربوط به آماده سازی زمین، عوارض صدور پروانه ساختمانی، تامین خدمات و تاسیسات زیربنایی و اعمال حداکثر تخفیف در قیمت تمام شده واحدهای مسکونی احداث شده هنگام واگذاری موافقت کرد.

هیئت وزیران بنا به پیشنهاد وزارت رفاه و تامین اجتماعی با اضافه شدن یک تبصره به ماده (1) "آیین نامه تامین مسکن معلولان" موافقت کرد که بر اساس این تبصره، تسهیلات موضوع این آیین نامه شامل مددجویان تحت پوشش وزارت رفاه و تامین اجتماعی با اولویت زنان سرپرست خانوار نیز می‌شود.

بر اساس "آیین نامه تامین مسکن معلولان"، وزارت مسکن و شهرسازی موظف است با رعایت قوانین و مقررات مربوط نسبت به تامین زمین مناسب برای احداث سی هزار واحد مسکونی در هر سال، تامین اعتبارات مورد نیاز از محل یارانه‌های بخش مسکن به منظور معافیت معلولان از پرداخت‌ هزینه‌های مربوط به آماده سازی زمین، عوارض صدور پروانه ساختمانی، تامین خدمات و تاسیسات زیربنایی و اعمال حداکثر تخفیف در قیمت تمام شده واحدهای مسکونی احداث شده هنگام واگذاری به معلولان اقدام کند.

بر اساس این آیین نامه، ارسال جدول توزیع استانی و شهرستانی واحدهای مسکونی اجاره به شرط تملیک نیمه تمام و تمام شده به وزارت رفاه و تامین اجتماعی به منظور واگذاری به معلولان ظرف 15 روز به عهده وزارت رفاه و تامین اجتماعی گذاشته شده است.

همچنین سازمان بهزیستی کشور موظف است براساس امتیاز بندی مربوط، نسبت به اولویت‌بندی و معرفی سی هزار نفر از معلولان در هر سال اقدام کند.

بر این اساس، هیئت وزیران بانک مرکزی را موظف کرده است به منظور افزایش توان معلولان در بازپرداخت تسهیلات دریافتی، نسبت به پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه تأمین مسکن با کارمزد چهار درصد، افزایش دوره زمانی بازپرداخت تسهیلات به بیست سال، ‌پرداخت تسهیلات دویست میلیون ریالی به منظور ساخت هر واحد مسکونی و معافیت از پرداخت تمامی هزینه‌های مربوط به تسهیلات اقدامات لازم را انجام دهد.

معلولانی که در طرح مسکن مهر ثبت‌نام کرده‌اند با معرفی سازمان بهزیستی کشور و با انصراف از طرح یادشده با اولویت مشمول این آیین‌نامه قرار گیرند و یا با تغییر قراردادها از امتیازات این آیین‌نامه بهره‌مند می‌شوند.

با اصلاح بند یک این مصوبه، مددجویان تحت پوشش وزارت رفاه و تامین اجتماعی با اولویت زنان سرپرست خانوار نیز مشمول تسهیلات مندرج در این آیین نامه می شوند.

این مصوبه از سوی محمد رضا رحیمی؛ معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.