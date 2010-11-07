خدماتدهی 45 تیم پزشک عمومی و متخصص در مناطق محروم خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، سرهنگ غلامرضا محمدپور پیش از ظهر یکشنبه در ستاد بزرگداشت هفته بسیج، با اشاره به راه اندازی بیمارستان صحرایی در منطقه نهبندان این استان به مناسبت هفته بسیج، گفت: طی این هفته 30 تیم پزشک عمومی و 15 تیم تخصصی به این شهرستان اعزام و با ویزیت رایگان به مردم ارائه خدمات خواهند کرد.

وی اضافه کرد: همچنین با همکاری هلال احمر و اورژانس استان تیم هایی جهت چکاپ و تست دانش آموزان به مدارس استان اعزام خواهند شد.

سرهنگ محمدپور با اشاره به برگزاری برنامه های هفته بسیج در استان تصریح کرد: این برنامه ها در راستای تقویت بنیه دفاعی فرهنگی بسیج، معرفی دوباره آنان به عنوان پیام آوران هشت سال دفاع مقدس و نیز طلایه داران دوران سازندگی پس از جنگ می باشد.

وی غبارروبی مزار شهدا، کوهپیمایی عمومی، مراسم صبحگاه، نشستهای سیاسی و فرهنگی، محافل انس با قرآن، برگزاری مسابقات ورزشی و فرهنگی، تهیه جهیزیه برای نوعروسان بسیجی و تهیه سبد کالای مورد نیاز، دیدار یا خانواده شهدا و ایثارگران، نواختن زنگ بسیج در مدارس استان، برگزاری همایش بزرگ اقتدار بسیج و نیز جذب نیروهای بسیجی جدید از جمله برنامه های این هفته برشمرد.

سرهنگ محمدپور همچنین به برگزاری اردوهای جهادی در تابستان امسال توسط دانش آموزان و دانشجویان اشاره کرد و بیان داشت: در این راستا با توجه به اینکه تابستان امسال 750 هزار نفر روز با اعزام به مناطق محروم و روستایی استان اقدام به سازندگی عمرانی کردند بنابراین در این هفته ضمن برپایی همایشی از آنها تجلیل خواهد شد.

وی به تقارن هفته بسیج با هفته غدیر اشاره کرد و ادامه داد: در این زمینه سپاه ناحیه خراسان جنوبی به عنوان دبیر ستاد هفته غدیر انتخاب شده، که برنامه ها و جشن های خاصی نیز در این راستا در نظر گرفته شده که اجرا خواهد شد.

جانشین فرماندهی سپاه انصارالرضا(ع) خراسان جنوبی در پایان خواستار همکاری همه جانبه مسئولین دستگاه های اجرایی در جهت اجرای باشکوهتر برنامه های هفته بسیج شد.