14 نشست هدفمندی یارانه ها در گلستان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، غلامرضا منتظری بعد از ظهر یکشنبه در حاشیه نشست این ستاد، برگزاری این نشست ها را نشان دهنده جزم استان برای تحقق این هدف خواند و افزود: در این جلسات مدیران بسته های حمایتی خود را بومی سازی کرده و جلسه کاربردی را با زیرمجموعه های خود برگزار و گفتگوهای چهره به چهره را برگزار کردند.

وی برگزاری نشست های مختلف اطلاع رسانی در صداوسیما با حضور مدیران و کارشناسان و نشست مطبوعاتی مدیران دستگاه های مرتبط با اهالی رسانه و مطبوعات را از دیگر اقدامات صورت گرفته در این ستاد دانست و اظهار امیدواری کرد که نشست امروز بتواند قلمرو اثرگذاری این قانون را افزایش دهد.



وی با اشاره به عرصه های مختلف اطلاع رسانی گفت: ائمه جمعه و جماعات، فرمانداران و اهالی مطبوعات می توانند در حوزه ماموریتی خود پاسخگوی بسیاری از سئوالات و ابهامات قانون هدفمند کردن یارانه ها باشند.



منتظری با بیان اینکه متاسفانه برخی از مطبوعات استان از تعهدات حرفه ای خود برخوردار نیستند، افزود: در جلسه مشترک با اهالی رسانه نقد به مطبوعات اعلام و مکتوب هم ارسال شد.



مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان با بیان اینکه تحول همه جانبه بدون عبور از این مسیر میسر نخواهد بود، افزود: از اول پیروزی انقلاب اسلامی اهمیت این موضوع مورد بحث و بررسی قرار گرفته و چندین بار بر روی میز قرار گرفت اما اجرا نشد.



منتظری با اشاره به اینکه کارهای بزرگ را مردان بزرگ انجام می دهند، بیان کرد: عبور از این مسیر شهامت ویژه ای می طلبد و باید یک ریسک پذیری بالایی داشته باشند.



وی ادامه داد: امروز رئیس جمهور با اتفاق نظر مقام معظم رهبری، دولت، مجلس و مردم با نگاهی به آینده، اصلاح الگوی مصرف، پیشگیری از فرهنگ مصرف زدگی و حفظ مصرف زدگی این طرح را اجرایی کرده است.