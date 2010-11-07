جامعه پرستاری مبهوت مخالفت دولت و مجلس/ درخواست دیدار با ئیس جمهور

به گزارش خبرگزاری مهر، در این بیانیه آمده است:

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

در کمال بهت و حیرت ‌امروز یکشنبه 16/8/89 جامعه پرستاری کشور شاهد مخالفتی عجیب و باورنکردنی نماینده دولت و عدم همراهی اکثریت نمایندگان مجلس برای استخدام نیروهای بهداشتی، درمانی و به خصوص پرستاران در برنامه پنجم توسعه بودند و این در حالی بود که مقام معظم رهبری، ریاست محترم جمهور و اکثر صاحبنظران کمیسیون بهداشت مجلس بر ضرورت استخدام پرستاران برای رفع مشکلات فعلی سیستم بهداشتی درمانی کشور و ارتقاء خدمات درمانی به مردم شریف ایران که ولی‌نعمتان همه ما هستند تاکید داشته‌اند.

واگذاری تصمیم استخدام پرستاران به دولت و وزارت بهداشت در حالی است که بیش از 6ماه از دستور رئیس محترم جمهور برای استخدام پرستاران می‌گذرد و همواره مسئولین دولت از جمله معاونت منابع انسانی و نظارت و راهبردی ریاست جمهوری و شخص وزیر محترم بهداشت بر عدم وجود مجوز و لزوم تصویب قانون درمجلس تأکید داشته‌اند و پرستاران شش ماه در انتظار تصمیم امروز مجلس بوده‌اند.

سازمان نظام پرستاری به عنوان نماینده قانونی پرستاران تحت فشار شدید این جامعه برای پی‌گیری موضوع بوده و همواره سعی نموده است از طرق قانونی و با همدلی‌ کامل دولت و مجلس این مسئله را حل نماید ولی در این لحظه هیچ جواب قانع‌کننده‌ای برای جامعه بزرگ 160 هزار نفری پرستاران ندارد.

لذا سازمان در این بیانیه از ریاست محترم جمهور و ریاست محترم مجلس برای بازنگری در این تصمیم درخواست عاجل دارد.

همچنین ضمن احترام به کلیه قوانین کشوری و فقط در چهارچوب پیگیریهای صنفی و در جهت دفاع از حقوق مردم شورای‌عالی سازمان ضمن برگزاری جلسه‌ای اضطراری در اسرع وقت به نمایندگی از پرستاران در رابطه با مسائل جاری تصمیم‌گیری خواهد نمود.

همچنین این سازمان درخواست دیدار فوری با رئیس محترم جمهوری را برای بررسی مسائل دارد.