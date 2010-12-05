خوانش متون باید با هدف درک منظور مؤلف صورت گیرد

دکتر صمد قائم پناه در گفتگو با خبرنگار مهر درباره قواعدخوانش متون علوم انسانی وشیوه وی در مطالعه این متون گفت: در هنگام خوانش متون اولین کاری که میکنم این است که فهرست مطالب آن کتاب را نگاه میکنم و بعد مقدمه اصلی کتاب را مطالعه میکنم و همچنین تورقی کلی نسبت به سرفصلهای بخشهای کتاب انجام میدهم. بعد بترتیب فهرستی که در ابتدای کتاب آمده سعی میکنم مطالب را دنبال کنم و اصلاً گزینشی مطالعه نمیکنم.
وی افزود: سعی میکنم کل کتاب را مطالعه بکنم و اهداف مؤلف آن کتاب را از تحریر آن کتاب استنباط و استخراج کنم. یاداشتبرداری میکنم خلاصه نویسی میکنم. وقتی برای مثال فصلی رامطالعه میکنم نکات مهمش را در یک صفحه جداگانه یاداشت میکنم و مطالب و نکات اصلی آن کتاب رابرای خودم نگاه میدارم که در مواقع ضروری بتوانم از آن استفاده کنم.
این استاد روابط بینالملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان درمورد شیوه یادداشتبرداریش از متون مطالعه شده هم اظهارداشت: این یادداشتبرداریها شکل خاصی ندارند. درواقع من وقتی چهارچوب کتابی را شناسایی کردم محتوای آن کتاب را در چارچوب آن یادداشت برداری میکنم وبراساس سلیقه خودم سعی میکنم یک برگههای خاصی تهیه کنم و اینها را یادداشتبرداری کنم و برای خودم نگه داری کنم.
قائم پناه درمورد اینکه متون رشته خود را چند بار مطالعه میکند نیز گفت: حداقل یکبار کتابهایی که به کارم بخورند مطالعه میکنم. اگر بیشتر بخواهم ازآنها استفاده کنم بیشتر از یکبار آن را مطالعه میکنم. شاید بارها شده که به یک کتابی برای کارهای مطالعاتی و تحقیقاتی مراجعه کرده بستگر دارد به این که برای چه کاری بخواهم مورد استفاده قرار دهم سعی میکنم کتابی که بیشتر مورد استفادهام است دردسترسم باشد و همیشه از آنها استفاده کنم اما کتابهایی که یک شناخت کلی و عمومی از آنها بخواهم داشته باشم یکبار مطالعه میکنم تا زمانی که به آنها احتیاج پیدا نکردهام سراغشان نمیروم ولی در پیشخوان کتابخانهام آنها را نگه میدارم.
