خوانش متون باید با هدف درک منظور مؤلف صورت گیرد

دکتر صمد قائم پناه در گفتگو با خبرنگار مهر درباره قواعدخوانش متون علوم انسانی وشیوه وی در مطالعه این متون گفت: در هنگام خوانش متون اولین کاری که می‎کنم این است که فهرست مطالب آن کتاب را نگاه می‏کنم و بعد مقدمه اصلی کتاب را مطالعه می‏کنم و همچنین تورقی کلی نسبت به سرفصلهای بخشهای کتاب انجام می‏دهم. بعد بترتیب فهرستی که در ابتدای کتاب آمده سعی می‏کنم مطالب را دنبال کنم و اصلاً گزینشی مطالعه نمی‏کنم.

وی افزود: سعی می‎کنم کل کتاب را مطالعه بکنم و اهداف مؤلف آن کتاب را از تحریر آن کتاب استنباط و استخراج کنم. یاداشت‌برداری می‎کنم خلاصه نویسی می‏کنم. وقتی برای مثال فصلی رامطالعه می‏کنم نکات مهمش را در یک صفحه جداگانه یاداشت می‏کنم و مطالب و نکات اصلی آن کتاب رابرای خودم نگاه می‏دارم که در مواقع ضروری بتوانم از آن استفاده کنم.

این استاد روابط بین‌الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان درمورد شیوه یادداشت‌برداریش از متون مطالعه شده هم اظهارداشت: این یادداشت‌برداریها شکل خاصی ندارند. درواقع من وقتی چهارچوب کتابی را شناسایی کردم محتوای آن کتاب را در چارچوب آن یادداشت برداری می‏کنم وبراساس سلیقه خودم سعی می‏کنم یک برگه‏های خاصی تهیه کنم و اینها را یادداشت‌برداری کنم و برای خودم نگه داری کنم.

قائم پناه درمورد اینکه متون رشته خود را چند بار مطالعه می‎کند نیز گفت: حداقل یکبار کتابهایی که به کارم بخورند مطالعه می‏کنم. اگر بیشتر بخواهم ازآنها استفاده کنم بیشتر از یکبار آن را مطالعه می‏کنم. شاید بارها شده که به یک کتابی برای کارهای مطالعاتی و تحقیقاتی مراجعه کرده بستگر دارد به این که برای چه کاری بخواهم مورد استفاده قرار دهم سعی می‏کنم کتابی که بیشتر مورد استفاده‏ام است دردسترسم باشد و همیشه از آنها استفاده کنم اما کتابهایی که یک شناخت کلی و عمومی از آنها بخواهم داشته باشم یکبار مطالعه می‏کنم تا زمانی که به آنها احتیاج پیدا نکرده‎ام سراغشان نمی‎روم ولی در پیشخوان کتابخانه‏ام آنها را نگه می‏دارم.