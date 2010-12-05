  1. دين، حوزه، انديشه
  2. سایر
۱۴ آذر ۱۳۸۹، ۱۰:۱۹

خوانش متون-28/

خوانش متون باید با هدف درک منظور مؤلف صورت گیرد

استاد روابط بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان درمورد خوانش متون علوم انسانی گفت: سعی می‎کنم بامطالعه این متون اهداف مؤلف آن کتاب را از تحریر آن کتاب استنباط و استخراج کنم.

دکتر صمد قائم پناه در گفتگو با خبرنگار مهر درباره قواعدخوانش متون علوم انسانی وشیوه وی در مطالعه این متون گفت: در هنگام خوانش متون اولین کاری که می‎کنم این است که فهرست مطالب آن کتاب را نگاه می‏کنم و بعد مقدمه اصلی کتاب را مطالعه می‏کنم و همچنین تورقی کلی نسبت به سرفصلهای بخشهای کتاب انجام می‏دهم. بعد بترتیب فهرستی که در ابتدای کتاب آمده سعی می‏کنم مطالب را دنبال کنم و اصلاً گزینشی مطالعه نمی‏کنم.

وی افزود: سعی می‎کنم کل کتاب را مطالعه بکنم و اهداف مؤلف آن کتاب را از تحریر آن کتاب استنباط و استخراج کنم. یاداشت‌برداری می‎کنم خلاصه نویسی می‏کنم. وقتی برای مثال فصلی رامطالعه می‏کنم نکات مهمش را در یک صفحه جداگانه یاداشت می‏کنم و مطالب و نکات اصلی آن کتاب رابرای خودم نگاه می‏دارم که در مواقع ضروری بتوانم از آن استفاده کنم.

این استاد روابط بین‌الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان درمورد شیوه یادداشت‌برداریش از متون مطالعه شده هم اظهارداشت: این یادداشت‌برداریها شکل خاصی ندارند. درواقع من وقتی چهارچوب کتابی را شناسایی کردم محتوای آن کتاب را در چارچوب آن یادداشت برداری می‏کنم وبراساس سلیقه خودم سعی می‏کنم یک برگه‏های خاصی تهیه کنم و اینها را یادداشت‌برداری کنم و برای خودم نگه داری کنم.

قائم پناه درمورد اینکه متون رشته خود را چند بار مطالعه می‎کند نیز گفت: حداقل یکبار کتابهایی که به کارم بخورند مطالعه می‏کنم. اگر بیشتر بخواهم ازآنها استفاده کنم بیشتر از یکبار آن را مطالعه می‏کنم. شاید بارها شده که به یک کتابی برای کارهای مطالعاتی و تحقیقاتی مراجعه کرده بستگر دارد به این که برای چه کاری بخواهم مورد استفاده قرار دهم سعی می‏کنم کتابی که بیشتر مورد استفاده‏ام است دردسترسم باشد و همیشه از آنها استفاده کنم اما کتابهایی که یک شناخت کلی و عمومی از آنها بخواهم داشته باشم یکبار مطالعه می‏کنم تا زمانی که به آنها احتیاج پیدا نکرده‎ام سراغشان نمی‎روم ولی در پیشخوان کتابخانه‏ام آنها را نگه می‏دارم.

کد مطلب 1186811

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها