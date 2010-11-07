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۱۶ آبان ۱۳۸۹، ۱۴:۵۷

شاخص کل بورس تهران امروز افزایش یافت

شاخص کل بورس تهران امروز افزایش یافت

شاخص کل بورس بورس در جریان معاملات امروز 73 واحد افزایش یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر، در پایان معاملات امروز یک‌شنبه 16 آبان‌ماه جاری شاخص کل با 73 واحد افزایش نسبت به دیروز ، عدد 18 هزار و 15 واحد را نشان می دهد، این در حالی است که در مبادلات امروز بازار سرمایه شاخص 30 شرکت برتر با افت 4 واحدی در عدد 1064 واحد باقی ماند. 

در عین حال، شاخص آزاد شناور به 22 هزار و 926 واحد رسید که نسبت به روز ‌شنبه 15 آبان ماه امسال 105 واحد کاهش داشته است. شاخص بازار اول هم امروز عدد 14 هزار و 981 واحد را، نشان می دهد،که این رقم نسبت به دیروز 69 واحد افت دارد.
 
در معاملات بازار دوم، شاخص این بازار با کاهش 36 واحدی مواجه شد و در پایان مبادلات در 24 هزار و 433 واحد توقف کرد، همچنین شاخص صنعت با افت 66 واحدی نسبت به روز ‌شنبه 15 آبان‌ماه در عدد 13 هزار و 563 واحد متوقف شد.
 
کد مطلب 1186838

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