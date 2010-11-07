شاخص کل بورس تهران امروز افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، در پایان معاملات امروز یک‌شنبه 16 آبان‌ماه جاری شاخص کل با 73 واحد افزایش نسبت به دیروز ، عدد 18 هزار و 15 واحد را نشان می دهد، این در حالی است که در مبادلات امروز بازار سرمایه شاخص 30 شرکت برتر با افت 4 واحدی در عدد 1064 واحد باقی ماند.

در عین حال، شاخص آزاد شناور به 22 هزار و 926 واحد رسید که نسبت به روز ‌شنبه 15 آبان ماه امسال 105 واحد کاهش داشته است. شاخص بازار اول هم امروز عدد 14 هزار و 981 واحد را، نشان می دهد،که این رقم نسبت به دیروز 69 واحد افت دارد.

در معاملات بازار دوم، شاخص این بازار با کاهش 36 واحدی مواجه شد و در پایان مبادلات در 24 هزار و 433 واحد توقف کرد، همچنین شاخص صنعت با افت 66 واحدی نسبت به روز ‌شنبه 15 آبان‌ماه در عدد 13 هزار و 563 واحد متوقف شد.

