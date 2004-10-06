بي تجربگي باعث شكست مامقابل آلمان شد

جواد زرينچه ملي پوش سابق فوتبال كشورمان كه درديدارمقابل آلمان درجام جهاني 1998 فرانسه حضورداشت، با بيان مطلب فوق افزود: بازي ما مقابل آلمان سومين ديدارما دراين مسابقات بود واين تيم شرايط خطرناكي براي صعود داشت وبايد تحت هر شرايطي برنده مي شد.

وي افزود: تيم ما نيزدراين مسابقه حرفه اي عمل نكرد واگرانگيزه وتلاش ديداربا آمريكا را داشتيم، مي توانستيم آلمان را نيز شكست دهيم، اما همانطوركه گفتم كم تجربگي وغيرحرفه اي بودن ما موجب شكست ما دراين ديدارشد. ضمن اينكه آلمانها درجام جهاني 98 چهره خوبي ازخود به نمايش نگذاشتند وبا وجود بازيكنان نامداري كه داشتند درادامه راه نيزبا مشكل برخورد كردند.

زرينچه ادامه داد: به هرروي درحال حاضرنيز آلمان با تيمي جوان به كشورمان مي آيد وبازيكنان اين تيم براي نشان دادن تواناييهاي خود تلاش فراواني را خواهند داشت، ضمن اينكه براي بازيكنان ما نيزاين مسابقه پيش از بازي با قطرمي تواند تاثيرات مثبت فراواني باشد.

ملي پوش سابق كشورمان با مهم قلمداد كردن اينگونه بازيها براي بالابردن توان تيم ملي خاطرنشان كرد: اگربتوانيم به گونه اي برنامه ريزي كنيم كه درطول سال يكي دوبازي با تيمهاي سطح اول دنيا داشته باشيم، اين امرمي تواند تاثيرات مثبت فراواني براي فوتبال ما داشته باشد. به اعتقاد من دراين زمينه نبايد خساست به خرج داد وهزينه كردن دراين زمينه مي تواند به سود فوتبال ما باشد.

زرينچه در مورد تبعات عدم حضوردايي درديدارهاي آتي تيم ملي خاطرنشان كرد: به هرحال حضوردايي هميشه به سود فوتبال ما بوده وموجبات بالا بردن روحيه تيم ملي خواهد شد، ضمن اينكه بازيكنان بسياري درفوتبال ما آمده ورفته اند ودايي نيزسرانجام روزي ازفوتبال ملي خداحافظي خواهد كرد واين مساله نبايد زياد حساسيت ايجاد كند. درعين حال بازيكنان شايسته فراواني هستند كه مي توانند جاي دايي را پرنمايند.

وي درپايان درمورد اينكه چرا دراين مسابقه ديدارخداحافظي وي برگزارنشد، گفت: برگزاري اين مسابقه دراختيارفدراسيون فوتبال ما نبود وفدراسيون نمي توانست دراين زمينه تصميم گيري نمايد، به همين خاطردرمكاتبات خود با فدراسيون خواستار زمان ديگري شده ام تا بازي خداحافظي خود را برگزار نمايم.