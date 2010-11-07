دانستن زبان تصویر هنرمندان ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا آدم بکان ظهر یکشنبه در همایش طراحی معاصر از سری همایشهای نخستین جشنواره منطقه ای کاتی در سالن ارشاد ساری گفت:‌ هنرمندان یک گام از جامعه جلوتر هستند چراکه حساسیت بیشتری نسبت به محیط دارند.

عضو پیوسته انجمن نقاشان ایران با اشاره به اینکه زبان تصویر در همه جای دنیا واحد است، تصریح کرد: ‌نشان دادن روحیات و دغدغه ها در تصویر از لذات نقاشی است و نیاز است هنرمند به زبان تصویر آشنا باشد.

وی صرف زمان و هزینه را از موارد مورد توجه هنرمندان رشته نقاشی عنوان کرد و اظهار داشت: ‌برای رسیدن به نتایج مطلوب باید استمرار در کار وجود داشته باشد.

عضو افتخاری انجمن هنرهای تجسمی کشور با اشاره به اینکه زبان هنر ، یک زبان فراگیر است و همه افراد به صورت ناخودآگاه با این زبان آشنا هستند یادآور شد: ‌برقراری ارتباط اولیه با هنر، یک نگاه عامیانه است اما برای تخصصی شدن نگاه باید زبان هنر را آموخت و به عناصر مورد استفاده در حوزه مورد نظر توجه ویژه داشت.

آدم بکان با بیان اینکه ساختار شکنی در نقاشی زمانی پسندیده است که به زبان تصویر به خوبی آشنایی داشته باشیم گفت:‌ کودکان به دلیل اینکه آشنایی با عناصر طراحی و نقاشی ندارند ، به صورت هنرمندانه و البته ناآگانه دست به ساختارشکنی می زنند.