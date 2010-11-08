تفسیر قرآن باید به روز باشد/ با قرآن برخورد آیینی نکنیم

دکتر سید یحیی یثربی استاد بازنشسته گروه فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی، محقق و قرآن پژوه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: برخورد ما با قرآن و جریانهای دینی به دو صورت ممکن است صورت گیرد، یکی از آنها برخورد آیینی و دیگری برخورد رهنمودی است.

وی افزود: در برخورد آیینی قرآن را زمین گذاشته و خود به دور آن می چرخیم، مثل کاربرد قرآن در عروسیها، سفره هفت سین و خواندن قرآن در مجالس عزاداری، حتی تلاوت قرآن به عنوان یک ذکر مستحب برخورد آیینی محسوب می شود. ما حتی با جریانهای دینی چون عاشورا و نیمه شعبان نیز برخورد آیینی داریم.

یثربی تصریح کرد: برخورد رهنمودی این گونه تعریف می شود که ما دست از کار برداریم به قرآن و این جریانهای دینی رجوع کنیم و بپرسیم که این جریانها و قرآن چه خطی را نشان می دهد و ما باید آن را باید دنبال کنیم. در گذشته دولتها کاری به دستورات اسلام نداشتند و اصولا با قرآن و جریانهای دینی برخورد آیینی داشتند اما ما در جامعه اسلامی باید با قرآن و جریانها برخورد رهنمودی داشته باشیم

وی همچنین یادآور شد: نمی توان از برخوردهای آیینی چشم پوشی کرد اما باید اینگونه برخوردها بیشتر به حاشیه رانده شده و برخوردهای رهنمودی در محور توجه قرار گیرد.

استاد بازنشسته گروه فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی گفت: اگر از قرآن آیینی برداشت کنیم، تفسیرها سیر تکاملی نخواهند داشت .

یثربی یادآور شد: اما اگر برخورد رهنمودی داشته باشیم، باید توجه کنیم که مردم هر روزگاری مسائل خاص خود را دارند. در دنیای امروز باید با مسائل امروز به سراغ قرآن برویم.

وی اضافه کرد: در آن زمان مسئله انتقال قدرت به معنای امروز، حزب، رقابت سیاسی و کنترل قدرت و نهادهای مدنی برای کنترل آن مطرح نبود. برخوردهای آیینی در گذر زمان چندان تفاوتی نکرده است اما برخورد رهنمودی با توجه به شرایط روز و اقتضائات روز متحول می شوند.امروز باید به قرآن رجوع کرده و بپرسیم که از نظر اعتبار انسان چه رهنمودی برای جامعه مسلمان ارائه کرده است.

این محقق و قرآن پژوه گفت: به منظور فراگیر کردن قرآن و تفسیر آن باید روشهای آیینی استفاده از قرآن را نقد کرده و همواره با قرآن رابطه رهنمودی داشته باشیم. رواج برخورد رهنمودی با قرآن به ترویج تفسیرهای کاربردی کمک خواهد کرد.