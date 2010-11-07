37 هزار فرهنگی مازندران صاحب کارت خرید اعتباری میزان می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالوحید فیاضی ظهر یکشنبه در همایش کارت خرید اعتباری میزان در باشگاه فرهنگیان ساری افزود: این طرح با هدف افزایش توان خرید و رفاه کارکنان دولت، رونق اقتصادی، حمایت از کار و تولید داخلی ، جلوگیری از تزریق نقدینگی بی جا به جامعه اجرا می شود .

وی با اشاره به اینکه معلم باید بدون دغدغه گذران زندگی در کلاس درس حاضر شود بیان کرد: 19 تعاونی مصرف فرهنگیان در استان جهت بهره برداری از این طرح مجهز به سیستم الکترونیکی شدند و پنج دستگاه هم در فروشگاه های اتکا و 11 دستگاه در فروشگاه مصرف بسیجیان استان در حال نصب است.

فیاضی گفت: بیش از 200 شرکت تولیدات و محصولات خود را جهت دسترسی فرهنگیان در سایت mizan.ir قرار داده اند .

معاون پشتیبانی آموزش و پرورش مازندران در این مراسم گفت : نظام آموزش و پرورش معلم محور است و درهمین راستا توجه به نیازهای معلم در اولویت قرار گرفته است.

حسن علی شیری افزود: کارت اعتباری خرید همانند بیمه طلایی فرهنگیان از نمونه های بارز توجه دولت به فرهنگیان است.

وی تصریح کرد: 15 میلیون ریال اعتبار خرید در کارت اعتباری میزان وجود دارد که به صورت اقساط 24 ماهه و با چهار درصد سود جهت خرید لوازم مورد نیاز در اختیار فرهنگیان قرار گرفته است.